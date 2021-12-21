Путин заявил об успехах армии в борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы справились с проблемой коронавируса, практически стопроцентная вакцинация помогла избежать массового распространения заболевания, заявил президент на расширенной коллегии Минобороны.

"Военные медики помогли в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов и даже реабилитацией занимались и занимаются до сих пор для тех, кто столкнулся с тяжелой и средней тяжести формой течения болезни", - заметил Владимир Путин.

В армии реализованы все меры по борьбе с коронавирусом, проведена почти стопроцентная вакцинация - это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и гарантировать высокую боеготовность, оценил Верховный главнокомандующий. "Даже армия пострадала от коронавируса, тяжелые случаи есть в армии, и потери есть - небоевые. Но в целом Вооруженные Силы справились с этой проблемой", - заключил он.