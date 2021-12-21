На Камчатке пьющая мать довела сына до голодной смерти

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика. Обвиняемой стала его 35-летняя мать.

По версии следствия, женщина достоверно знала, что сыну из-за врожденного заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника нужен специальный уход и рацион. Однако с сентября по декабрь этого года она пила, не обращая внимания на ребенка. В результате мальчик умер от истощения.

Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Органом следствия будет дана оценка условиям проживания малолетнего в семье, организации ухода за ним в условиях имеющегося врожденного заболевания, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику совершения преступлений в отношении несовершеннолетних", - сообщает региональное СУ СК РФ.

В краевой прокуратуре уточнили, что на профилактическом учете в органах полиции семья не состояла. В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за распитие спиртного в присутствии малолетнего.