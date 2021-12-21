На Камчатке пьющая мать довела сына до голодной смерти

Новости

Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты в виде карты с чипом 04:10
В газовом кризисе на стороне Европы пока играет погода 03:53
Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном" 03:07
"Омикрон" стал самым распространенным штаммом в США 02:27
Глава ВОЗ заявил об усугубляющейся в мире проблеме нехватки медработников 01:16
Пушков оценил заявление США о готовности к контактам через Совет Россия-НАТО 00:44
Взносы в садовых товариществах будут рассчитываться по понятным формулам 00:38
Захвативший в Париже двух заложников мужчина отпустил одну женщину 00:32
В России появился ГОСТ о массовых захоронениях 00:16
Трамп рассказал о сделанной ему бустерной прививке 20.12.2021
ВОЗ надеется на окончание пандемии в 2022 году 20.12.2021
СКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата КХЛ 20.12.2021
Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов по итогам дня 20.12.2021
Путин наградил Розенбаума и Неелову 20.12.2021
В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону 20.12.2021
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД 20.12.2021
Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года 20.12.2021
Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах 20.12.2021
За сутки 20 военных вылечили от коронавируса 20.12.2021
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок 20.12.2021
Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян 20.12.2021
Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси 20.12.2021
В Шереметьево экстренно сел самолет из Франции 20.12.2021
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20.12.2021
Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году 20.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 04:01
Рубрика: Происшествия

На Камчатке пьющая мать довела сына до голодной смерти

Текст: Юлия Гарднер

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика. Обвиняемой стала его 35-летняя мать.

На Камчатке супругам вынесен приговор за убийство трехмесячного сына

По версии следствия, женщина достоверно знала, что сыну из-за врожденного заболевания слизистой оболочки тонкого кишечника нужен специальный уход и рацион. Однако с сентября по декабрь этого года она пила, не обращая внимания на ребенка. В результате мальчик умер от истощения.

Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Органом следствия будет дана оценка условиям проживания малолетнего в семье, организации ухода за ним в условиях имеющегося врожденного заболевания, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику совершения преступлений в отношении несовершеннолетних", - сообщает региональное СУ СК РФ.

В краевой прокуратуре уточнили, что на профилактическом учете в органах полиции семья не состояла. В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за распитие спиртного в присутствии малолетнего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

Главное сегодня

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности
Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ
Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов