В Приморье БПК «Николай Вилков» выгрузил морпехов на мысе Клерка

Экипаж большого десантного корабля "Николай Вилков" Тихоокеанского флота совместно с морской пехотой отработал задачи по погрузке-выгрузке десанта, сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Это были совместные с подразделениями морской пехоты тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье.

БДК "Николай Вилков" загрузил десант в районе бухты Десантная под Владивостоком и через несколько часов отработал задачу по выгрузке личного состава и техники на необорудованное побережье на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка.

Погрузка и выгрузка осуществлялись способом на упор в короткие сроки. Экипаж БДК также выполнил маневрирования при угрозе применения условным противником оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

В тренировке было задействовано более 150 морских пехотинцев и более 30 единиц колесной и гусеничной военной техники.