В селе Хабаровского края отменили занятия в школе из-за мороза

Из-за сильного мороза в селе Нелькан Хабаровского края отменили занятия 22 декабря. По прогнозам синоптиков, в этот день в населенном пункте температура воздуха может опуститься до минус 50 градусов.

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, детский сад в селе уже закрыт с 15 декабря из-за карантина по ОРВИ.

Отметим, что похолодание на этой неделе отмечается на всей территории края. Так в Хабаровске, по данным Дальневосточного УГМС, к пятнице днем температура опустится до минус 25-27 градусов, а ночью - до минус 32. На выходных будет еще холоднее.