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21.12.2021 12:53
Рубрика: Происшествия

Ижевчанка отдала мошенникам 4,5 миллиона после месяца уговоров

Текст: Оксана Ильина

Более 4,5 миллионов рублей похитили мошенники у жительницы Ижевска. Аферисты обрабатывали жертву почти месяц, после чего женщина сдалась и перевела деньги злоумышленникам.

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Как рассказали в региональном МВД, звонки 60-летней горожанке начали поступать в середине ноября. Неизвестные представлялись сотрудниками различных подразделений Центробанка. Когда женщина сообщила, что слышала о подобной схеме обмана, псевдоконсультанты предложили ей самостоятельно уточнить информацию по указанным номерам. Там ей подтвердили, что звонившие действительно работают в Центробанке.

После этого аферисты убедили женщину в попытке бесконтактного хищения личных сбережений. Затем сообщили о попытках оформления на ее имя кредитов. Тогда потерпевшая согласилась оформить займы в шести разных банках и перевела все деньги на "безопасные счета". Мошенники обещали, что при обращении в полицию средства будут возвращены.

В отделении МВД, куда пришла ижевчанка, ни о какой спецоперации по поиску преступников конечно не слышали. Но там приняли заявление от пострадавшей и завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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