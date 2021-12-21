Ижевчанка отдала мошенникам 4,5 миллиона после месяца уговоров

Более 4,5 миллионов рублей похитили мошенники у жительницы Ижевска. Аферисты обрабатывали жертву почти месяц, после чего женщина сдалась и перевела деньги злоумышленникам.

Как рассказали в региональном МВД, звонки 60-летней горожанке начали поступать в середине ноября. Неизвестные представлялись сотрудниками различных подразделений Центробанка. Когда женщина сообщила, что слышала о подобной схеме обмана, псевдоконсультанты предложили ей самостоятельно уточнить информацию по указанным номерам. Там ей подтвердили, что звонившие действительно работают в Центробанке.

После этого аферисты убедили женщину в попытке бесконтактного хищения личных сбережений. Затем сообщили о попытках оформления на ее имя кредитов. Тогда потерпевшая согласилась оформить займы в шести разных банках и перевела все деньги на "безопасные счета". Мошенники обещали, что при обращении в полицию средства будут возвращены.

В отделении МВД, куда пришла ижевчанка, ни о какой спецоперации по поиску преступников конечно не слышали. Но там приняли заявление от пострадавшей и завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.