Руководитель службы охраны труда АККЕРМАНН вошел в общероссийский топ-100

Руководитель службы охраны труда АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ Никита Вильдт вошел в общероссийский рейтинг топ-100 директоров и руководителей по охране труда и производственной безопасности (ОТиПБ).

В Москве 8-9 декабря прошел форум, где состоялось торжественное награждение лауреатов престижной премии HSE DAYS. Форум собрал более 350 руководителей по ОТиПБ и первых лиц промышленных компаний России и Казахстана, признанных лидерами в соответствующих отраслях: металлургия, нефтегазодобыча, нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, атомная, пищевая промышленность и др.

Представитель АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ Никита Вильдт вошел в экспертный совет премии. Вместе с другими экспертами он будет модерировать работу рейтинга топ-100 в 2022 году.

Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT

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