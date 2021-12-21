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21.12.2021 19:22
Рубрика: Общество

В Мордовии назвали сроки получения пенсий и выплат в новогодние праздники

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Отделение Пенсионного фонда по РМ опубликовало график доставки пенсий и социальных выплат во время новогодних праздников.

Как сообщила пресс-служба ведомства, граждане, которым пенсия начисляется в первую декаду месяца и выплачивается через банк (на карту либо счет по вкладу), получат январскую пенсию до Нового года. Деньги будут перечислены в банки 28 декабря.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Тем же, кто получает пенсию после 10 числа, ее выплатят в обычные сроки после новогодних каникул.

Что касается жителей Мордовии, которым пенсии доставляются почтой, то они смогут получить свои деньги по графикам, составленным почтовыми отделениями и согласованным с территориальными органами ПФР по РМ. Так, декабрьскую пенсию гражданам, получающим ее 23-го и 24 числа, доставят чуть раньше - 22 декабря.

А в новом году отделения связи начнут работу с третьего января. С этого дня январские пенсии будут выплачиваться по обычному графику (с учетом режима работы каждого почтового отделения). При необходимости дату можно уточнить на почте.

Социальные ежемесячные выплаты за декабрь одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) будут перечислены 29 декабря.

А ежемесячные выплаты из средств материнского капитала за январь профинансируют в первый рабочий день после праздников.

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