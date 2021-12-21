В Красноярске новогодние елки откроются без массовых торжеств

Открытия праздничных елок и ледовых городков в столице Красноярского края в этом году пройдут без массовых гуляний. Это связано с ограничениями, введенными в городе и на территории всего региона из-за распространения коронавируса. Об отмене торжественных новогодних мероприятий сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на мэрию Красноярска.

Администрация города обратилась к населению с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие требования, предъявляемые в соответствии с указом губернатора к торговым, развлекательным и прочим организациям.

Отметим, в этом году в столице региона обустроят более полутора десятков ледовых городков и новогодних елок в скверах и парках. В центре города уже включили праздничную иллюминацию.

Напомним, ранее в Красноярском крае расширили сферу применения QR-кодов.