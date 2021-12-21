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21.12.2021 17:12

"Россети Северный Кавказ" установили 14 новых трансформаторных подстанций в КЧР

Специалисты "Россети Северный Кавказ" в зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" установили 14 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общая мощность введенных в эксплуатацию питающих центров составила 3,47 МВА.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Кроме этого, на 23 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ заменены трансформаторы с увеличением их мощности, выполнен ремонт почти 350 трансформаторных пунктов и трансформаторов.

Это позволило улучшить качество электроснабжения потребителей в населенных пунктах Карачаево-Черкесии, подключить к сетям новых потребителей и равномерно распределить нагрузку на наиболее загруженных центрах питания.

В частности, новые трансформаторные подстанции установлены в ауле Кубина, селах Архыз, Чапаевском, Дружба, поселке Кавказском и других.

Необходимость в увеличении мощности центров питания и установке новых трансформаторных подстанций вызвана ежегодным ростом нагрузки на распределительные сети 10/0,4 кВ.

"За последние два года потребление села Архыз, например, в пик нагрузки на сети увеличилось более чем в два раза и сопоставимо с потреблением станиц Зеленчукской и Кардоникской, вместе взятых. Такая же ситуация складывается и в других населенных пунктах. Поэтому мы поэтапно ведем работу по обновлению центров питания и увеличению их мощности. Только в прошлом году установлено новое и обновлено оборудование на 74 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ. Работа в этом направлении будет продолжена и в последующие годы", - отметил директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александр Лысенко.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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