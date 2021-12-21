В Ленобласти четырехлетнюю девочку нашли в квартире с умершей матерью

В поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области четырехлетняя девочка несколько дней провела в квартире с умершей матерью. Ребенка спасли, сейчас он в больнице, сообщает прокуратура Ленинградской области.

Врачи оценивают состояние здоровья девочки как удовлетворительное, а прокуратура выясняет, как произошла трагедия.

Уже известно, что пока ребенок был один в квартире с телом мамы, никто из взрослых не приходил и об этой ситуации не знал. Причины смерти женщины выясняются.

Судьбу девочки решают сотрудники органов опеки и попечительства, они ищут родственников и учреждение, куда девочка может быть направлена после выписки.