Экс-замглавы новгородского банка осужден за подкуп

В Великом Новгороде экс-замдиректора отделения одного из банков получил срок за коммерческий подкуп.

Как сообщили в региональном СК, бывший топ-менеджер попал под суд за события 2014-2015 годов. По версии следствия, в это время мужчина помог коммерческим организациям получить выгодные кредиты на сумму 100 миллионов рублей. За это в качестве благодарности от одной из фирм он получил 14 миллионов рублей. Факт подкупа был выявлен УФСБ по Новгородской области.

По решению суда ближайшие пять лет бывший замдиректора проведет в колонии общего режима. Также мужчине предстоит выплатить штраф в размере 24 миллионов рублей.