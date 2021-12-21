В Новгородской области вернули электричество во все населенные пункты

В Новгородской области во всех населенных пунктах после трехнедельного блэкаута восстановили электроснабжение, сообщает региональное управление МЧС.

Перебои с электричеством возникли в Новгородской области в начале декабря. Причиной стал снегопад, обрушившийся на регион. Мокрый снег налип на провода и привел к масштабному обрыву сетей.

Подключение сразу начали восстанавливать, но непогода не прекращалась и все новые поселки и деревни оказывались без света.

В итоге 8 декабря в Боровичском, Крестецком и Окуловском районах даже был введен режим ЧС. В отдаленные населенные пункты, оставшиеся без света, увозились генераторы, а также оборудование для автономной зарядки мобильных устройств, следили, чтобы обесточенными не оставались социальные объекты.

Но непогода не желала сдаваться. К 13 декабря в зоне отключения было уже 17 районов, 488 населенных пунктов, где проживают более 11,7 тысяч человек.

Восстанавливали подключение бригады из ресурсоснабжающих компаний, а также группы спасателей. На прошлой неделе ситуацию удалось переломить, восстановление электроснабжения пошло быстрее. Сейчас электричество пришло во все населенные пункты.