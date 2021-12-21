Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.12.2021,  
14:37
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Видео: истребители Балтфлота провели учебный воздушный бой над морем

Морская авиация Балтийского флота провела плановые учения над нейтральными водами Балтийского моря у границ Калининградской области.

Истребители Су-27 вступили в учебные воздушные бои и выполнили сопровождение условной воздушной цели в небе. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, полеты проводились в светлое и темное время суток.

Летчики отработали элементы сложного пилотажа, выполняя форсированные развороты и фигуры "Бочка", "Горка" с наклоном до 60 градусов. Также они отрабатывали пилотирование в паре и полет в сомкнутом боевом порядке.

Пилоты в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух" и произвели поиск условного нарушителя воздушной границы. Такие вылеты на сопровождение иностранных самолетов, приближающихся к Государственной границе России, для пилотов Су-27 нередки не на учениях, а в повседневной службе: боевое дежурство по охране границ они несут круглосуточно.

Между тем

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
"Панцири" сбили более 40 турецких беспилотников в Сирии

Накануне у пилотов Су-27 прошла тренировка: они отработали посадку самолетов на условно поврежденную полосу военного аэродрома Чкаловск. По замыслу тренировки, при заходе на посадку пилот получал от руководителя полетов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и повреждении взлетно-посадочной полосы.

Летчики экстренно принимали решение уходить на второй круг, чтобы определить характер и степень повреждения взлетной полосы. После уточнения обстановки они сажали самолеты на укороченной дистанции. Так же истребители отработали взлеты с укороченным пробегом.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Объединенная судостроительная корпорация
Начался ремонт легендарной подводной лодки К-3 10:50
Применение бомбы "Охотником" впервые показали на видео 20.12.2021
Уникальный армейский мотоцикл показали в динамике на "Моторах войны" 19.12.2021
ВМФ России
Фото: Hoangprs5 / wikipedia.org
Самоходки СУ-100 прошли капитальный ремонт во Вьетнаме 20.12.2021
Завершился ремонт ракетного крейсера "Варяг" 17.12.2021
Начались ходовые испытания подлодки проекта 677 "Кронштадт" 17.12.2021
самолеты
Фото: dd luciferdd / youtube.com
Китайские танки VT-5 не попали с корабля на бал 20.12.2021
Су-75 вошел в топ достижений мировой авиации 20.12.2021
Опасный тандем: 19FortyFive назвал Су-57 и "Охотника" грозной командой 18.12.2021