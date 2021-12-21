В Волгоградской области дюжину мужчин заподозрили в браконьерстве

Государственный инспектор охраны окружающей среды обнаружил в охотничьем хозяйстве Даниловского района Волгоградской области группу мужчин на четырех внедорожниках, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Прибывшими полицейскими установлены личности 12 мужчин: семерых местных жителей, четверых - из Краснодарского края и одного - из Омской области. Приезжие работают в Волгоградской области вахтовым методом.

Разрешения на охоту у граждан не было. При осмотре транспортных средств и лесного массива сотрудники органов внутренних дел выяснили, что подозреваемые застрелили семь косуль.

Мужчин доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Свою причастность к незаконной охоте они отрицают. У них изъяты 12 ружей и карабинов различного калибра. Устанавливается ущерб, причиненный природе.