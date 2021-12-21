Мама умершего хоккеиста добилась от больницы ежемесячного содержания

Матери 23-летнего игрока нижнетагильского хоккейного клуба "Спутник", который по вине врачей скончался после полученной на тренировке травмы, через суд добилась ежемесячного содержания от больницы.

Напомним, несчастье произошло в январе 2016 года: молодой человек попал в тагильскую больницу, где был прооперирован. Затем ему стало хуже - открылось внутреннее кровотечение - спасти его медики не смогли. Экспертиза возложила вину за гибель парня на врача-хирурга: в 2017 году суд приговорил его к двум годам ограничения свободы.

"Мать хоккеиста просила взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда - 5 миллионов рублей, и ущерба в результате смерти кормильца: единовременно 1 666 745 рублей, а начиная с января 2020 года ежемесячно - по 55 558 рублей. Она пояснила: ее сын с 17 лет являлся профессиональным хоккеистом, его матпомощь являлась для нее основным источником средств к существованию", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда

Иск был удовлетворен частично: в больницы взыскали лишь три миллиона рублей за моральный вред. Решение устояло в суде апелляционной и кассационной инстанциях, но Верховный Суд в мае 2021 года вернул его на новое рассмотрение.

В конце концов Свердловский областной суд решил: взыскать с больницы в пользу мамы погибшего хоккеиста единовременно 2 503 931 рубль, а начиная с июля 2021 года медучреждение обязано будет выплачивать ей ежемесячно 59 131 рубль с последующей индексацией, привязанной к прожиточному минимуму Кузбасса, где женщина живет.

В остальной части решение было оставлено без изменений.