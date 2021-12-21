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21.12.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

Тюменцы пожаловались на нашествие крыс на детской площадке

Текст: Екатерина Призова

Жители дома на улице Белинского в Тюмени в соцсетях на условиях анонимности пожаловались на мертвых крыс, лежащих на детской площадке. В доказательство к посту были приложены фото с трупиками грызунов.

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"Крысы ходят толпами, - говорится в сообщении. - Залезают под капоты автомобилей. Антисанитария и опасность для детей, жильцов, техники".

В комментариях отметили, что, вероятно, коммунальщики проводили дератизацию и отравленные животные вылезли из подвалов на улицу.

Подписчику также порекомендовали обратиться непосредственно в управляющую компанию, которая обслуживает его дом. Роспотребнадзор, в свою очередь, готов рассмотреть официальное обращение, отправленное через специальную форму на сайте регионального управления.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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