Тюменцы пожаловались на нашествие крыс на детской площадке

Жители дома на улице Белинского в Тюмени в соцсетях на условиях анонимности пожаловались на мертвых крыс, лежащих на детской площадке. В доказательство к посту были приложены фото с трупиками грызунов.

"Крысы ходят толпами, - говорится в сообщении. - Залезают под капоты автомобилей. Антисанитария и опасность для детей, жильцов, техники".

В комментариях отметили, что, вероятно, коммунальщики проводили дератизацию и отравленные животные вылезли из подвалов на улицу.

Подписчику также порекомендовали обратиться непосредственно в управляющую компанию, которая обслуживает его дом. Роспотребнадзор, в свою очередь, готов рассмотреть официальное обращение, отправленное через специальную форму на сайте регионального управления.