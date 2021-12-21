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21.12.2021 11:55
Рубрика: Власть

В Челябинской области на жилье для сирот выделят миллиард рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области в полтора раза увеличено финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом во вторник на совещании в правительстве региона сообщил губернатор Алексей Текслер.

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- Получаю большое количество обращений по этому вопросу. Поэтому принял решение увеличить финансирование в следующем году: закладываем в бюджет на эти цели более миллиарда рублей, - рассказал он. и отметил: покупать квартиры в домах, которые скоро могут стать ветхо-аварийными, недопустимо.

Основной приоритет - строительство нового жилья по всем программам: и для детей-сирот, и для расселения ветхо-аварийного фонда. "Нужно максимально стараться строить новые дома даже в тех муниципалитетах, в которых раньше этого не происходило", - подчеркнул Текслер.

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