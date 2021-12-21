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21.12.2021 13:59
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге оштрафовали садик, где ребенок чуть не задушил сверстника

Текст: Татьяна Воробьева

Закончилась проверка по факту инцидента в детсаду в Екатеринбурге, где в октябре один малыш случайно чуть не задушил другого веревкой.

Фото: iStock
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Напомним, все случилось в помещении средней группы, когда воспитатель вышел, а маленькие воспитанники что-то не поделили и поссорились.

"Один из детей накинул веревку на шею другого, стал ее тянуть, чем его травмировал. У пострадавшего диагностировали странгуляционную асфиксию и гематомы шеи", - передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

По мнению надзорного органа, причиной случившегося стал ненадлежащий контроль со стороны персонала садика.

Департамент образования администрации города обязали усилить контроль по присмотру за детьми. Кроме того, в отношении детсада возбуждено административное дело по статье о нарушении права на образование. Суд оштрафовал дошкольное учреждение на пятьдесят тысяч рублей и рассмотрит иск в интересах получившего травму малыша о возмещении нанесенного его здоровью вреда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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