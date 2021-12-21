Шойгу заявил о готовящейся провокации США на востоке Украины

Американские частные военные компании готовят провокацию с химоружием на востоке Украины. Об этом заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

В частности, он заявил, что резервуары с неустановленными химическими компонентами были доставлены в города Авдеевка и Красный Лиман для совершения провокаций.

Министр подчеркнул, что США и НАТО увеличивают масштабы и интенсивность подготовки войск вблизи российских границ. На учениях альянса отрабатываются способы применения коалиционных группировок с участием украинских военных против России, добавил министр обороны РФ.

"Стремление НАТО вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности", - отметил Шойгу.