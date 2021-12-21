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21.12.2021 14:39
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова не считает нужным принимать новый закон о СМИ

Текст: Елена Яковлева

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что нужно сохранить действующий закон о СМИ. Но при этом признает, что некоторые его положения не в полной мере отвечают сегодняшним реалиям.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Татьяна Москалькова призвала усилить ответственность за воспрепятствование деятельности журналиста

- Чаще всего, когда мы говорим о законах 90-х годов, мы говорим о том, что они устарели и требуют своей замены, - цитирует ТАСС слова омбудсмена, сказанные на конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы". - Вот сегодня я не отношусь к сторонникам тех людей, которые считают, что закон "О средствах массовой информации" 1991 года нужно было бы поменять.

Закон о СМИ, по словам омбудсмена, не в полной мере отвечает реалиям сегодняшнего дня "и по своей терминологии, и по своей архитектуре, и по новым требованиям в юридической технике". Но есть и резоны сохранить его.

- Уж больно страшно потерять те завоевания, которые были закреплены в этом законе, - подчеркнула Татьяна Москалькова. - А именно он закрепил запрет цензуры, право на учреждение и регистрацию независящих от государства и политических партий газет, журналов, радио, агентств новостей.

При внесении изменений в закон "О СМИ", считает омбудсмен, надо "сохранить демократические завоевания, несмотря на то что бурное развитие интернета диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательства".

Общество СМИ и соцсети

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