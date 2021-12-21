Трейлер: У седьмого сезона "Сватов" появилась дата российской премьеры

Продолжение топового ситкома "Сваты" определилось с точной датой российской премьеры.

Как передает ТАСС, новый сезон шоу, который может стать для "Сватов" финальным (а может и не стать, кстати), выйдет на канале "Россия-1" 27 декабря. Об этом агентству сообщили в пресс-службе вещателя. Истосковавшийся зритель сможет вновь пронаблюдать любимых персонажей народной комедии в этот знаменательный вечер с 21:20 ч.

Что ценно, в седьмом сезоне появятся и свежие персонажи - в исполнении Виктора Добронравова, сына Федора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

Изложен и синопсис тепло юморящей вампуки. По сюжету супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) окажутся в водовороте семейных страстей. Их любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки помогут девушке сделать правильный выбор.

Обещано, что когда сваты отправятся отдыхать в Беларуси, это "выльется в громкий международный скандал", тогда как поездка в Грузию "обернется чередой невероятных событий".