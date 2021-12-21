Умер основатель группы Neue Musik Berlin Карл Хайнц Варен

В Берлине в возрасте 88 лет скончался заметный немецкий композитор и пианист, один из основателей Neue Musik Berlin (в 65-м) Карл Хайнц Варен, чье влияние простиралось как на серьезную - камерную, оперную, академическую, так и на популярную музыку, в частности - джаз.

Кроме того, Варен был автором музыки к множеству разноплановых фильмов. Например, его композиции сопровождали показы "Метрополиса" Ланга и "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" Кулешова, музыка Варена звучит в романтической драме "Я и Кристина" и ряде экспериментальных лент.

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Варен родился в Бонне в 1933-м. Учился с городской консерватории Берлина и Берлинском университете искусств, где входил в кружок знакового музыковеда и исследователя Йозефа Руфера. Далее учился в Мюнхене и, получив несколько стипендий, - в Дармштадте. И с того момента регалии и награды пошли к Варену неиссякаемым потоком.

С 1990 по 2004-й возглавлял Союз немецких композиторов. Автором огромного количества публикаций и радиопередач о современной музыке, профессор.