Умер основатель группы Neue Musik Berlin Карл Хайнц Варен

Komponist Karl Heinz Wahren (88) gestorben #klassik #klassiknews #musik #klassischemusik https://t.co/0lhVndbscz pic.twitter.com/HGVm2fQ0sh— Classicpoint.net (@classicpoint) December 14, 2021
В Берлине в возрасте 88 лет скончался заметный немецкий композитор и пианист, один из основателей Neue Musik Berlin (в 65-м) Карл Хайнц Варен, чье влияние простиралось как на серьезную - камерную, оперную, академическую, так и на популярную музыку, в частности - джаз.
Кроме того, Варен был автором музыки к множеству разноплановых фильмов. Например, его композиции сопровождали показы "Метрополиса" Ланга и "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" Кулешова, музыка Варена звучит в романтической драме "Я и Кристина" и ряде экспериментальных лент.
Некролог публикуют профильные ресурсы.
Варен родился в Бонне в 1933-м. Учился с городской консерватории Берлина и Берлинском университете искусств, где входил в кружок знакового музыковеда и исследователя Йозефа Руфера. Далее учился в Мюнхене и, получив несколько стипендий, - в Дармштадте. И с того момента регалии и награды пошли к Варену неиссякаемым потоком.
С 1990 по 2004-й возглавлял Союз немецких композиторов. Автором огромного количества публикаций и радиопередач о современной музыке, профессор.