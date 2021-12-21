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Рубрика: Власть

В "Единой России" рассказали о планах фракции в Госдуме

Текст: Айсель Герейханова
В "Единой России" заявили, что приоритетом работы партии в Госдуме будет поддержка наименее защищенных категорий граждан, волонтерского движения и добросовестных водителей.
Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

Так, секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак заявил, что в весеннюю сессию партия надеется завершить согласование с правительством и принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. "Сегодня такое безусловное право возникает, только если возраст ребенка не превышает четырех лет. Мы хотим эту планку поднять, чтобы родители с детьми могли находиться в стационаре и поддерживать своих детей", - рассказал он. Также, по его словам, будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца, и сохранены доплаты к этой выплате при подработке в каникулярное время.

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"И будет рассмотрен законопроект, который расширяет гарантии получения такой пенсии для 18-летних выпускников школ, готовящихся к поступлению в вуз", - сказал он.

Турчак также сообщил, что проект федерального закона о страховании жизни и здоровья волонтеров направлен на заключение в правительство РФ." Одна из наших идей была поддержана президентом страны - это страхование жизни и здоровья некоторых категорий волонтеров", - напомнил.

В партии также рассчитывают в весеннюю сессию принять законопроект, который ужесточает наказание для педофилов. "Я думаю, что общество нас поддержит, давно пора поставить жирную точку в этом вопросе", - заявил секретарь генсовета партии. Еще одна важная тема для фракции - защита добросовестных автолюбителей. "На прошлой неделе в первом чтении был принят законопроект, который устанавливает требования к автоматическим комплексам фото- и видеофиксации нарушений. Сейчас отсутствие порядка в этой сфере приводит к необоснованным штрафам и как следствие - недовольству водителей", - отметил Турчак.

В свою очередь руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Владимир Васильев отметил, что все проекты законов предварительно прорабатываются в нулевом чтении на Экспертном совете партии, а затем на Координационном совете при фракции.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Он также добавил, что среди планов на весеннюю сессию - усовершенствовать закон о занятости. "Планируется на законодательном уровне закрепить такие понятия, как "дистанционная занятость", "развитие платформенной занятости", "институт самозанятых" и "система наставничества"", - рассказал Васильев. Кроме того, законотворческая работа будет направлена на поддержку отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на расширение использование материнского капитала на лечение тяжелобольных родителей или детей. Важно также предусмотреть его использование для оплаты детских дошкольных организаций, для улучшения жилищных условий семьи, включая ремонт квартиры или дома.

Васильев также добавил, что необходимо решить вопрос закрепления статуса многодетной семьи на законодательном уровне.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Законопроекты и комментарии

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