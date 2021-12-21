В ФПА опровергли наличие запрета на вступление экс-силовиков в адвокатуру

Большинство представителей адвокатуры России - бывшие сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко на встрече руководства ФПА с журналистами. Информация прозвучала в ответ на вопрос, не существует ли запрета бывшим сотрудникам правоохранительных органов получать статус адвоката? Мол, у людей, долго носивших погоны, появляется обвинительный менталитет, который нормальному защитнику, вообще-то, противопоказан.

"Да, в наших рядах бывших сотрудников правоохранительных органов едва ли уже не большинство. При этом я не настаивал бы на выделении в отдельную какую-то категорию, имея в виду, что среди них есть люди разной профессиональной подковки, разных взглядов", - сказал Юрий Пилипенко.

В пример он привел одного из бывших правоохранителей, который за 18 лет добился 26 оправдательных приговоров. "Когда он выступает по проблемам адвокатуры, в нем чувствуется человек, который проблемы адвокатуры знает и чувствует гораздо, может, лучше тех, кто гордится, что он 40 лет в адвокатуре, а вещей, казалось бы, очевидных, либо не понимает, либо не хочет понимать", - добавил глава ФПА.

В свою очередь вице-президент ФПА Геннадий Шаров назвал слухами мнение о том, что якобы существует негласное правило по недопущению бывших правоохранителей в ряды адвокатов. В частности, были слухи, что такие установки есть в столице.

"Федеральной палате не известно о какой-то такой практике, тем более устоявшейся и реально существующей, - сказал он. - Практика того, что бывшие сотрудники следствия и прокуратуры едут сдавать экзамен в другие субъекты, может объясняться недостаточной подкованностью конкретного лица в каких-то вопросах. В столице работает серьезная комиссия: количество сдающих колеблется от 50 до 60 процентов, а в регионах процент бывает выше".

При этом ФПА не позволяет произвольно выбирать регионы для сдачи экзаменов для получения статуса адвоката. Так, претендент может выбирать только тот регион, где он прожил не менее года.

Также в ходе брифинга Юрий Пилипенко напомнил, что в 2021 году базовая ставка оплаты адвокатов по назначению была повышена на 20 процентов и составила 1500 за день. В 2020-м она равнялась 1250 рублям, а еще три года назад - 550 рублей. Президент ФПА выразил благодарность за деятельную помощь в его решении министру юстиции РФ Константину Чуйченко, чья позиция о необходимости увеличения базовой ставки осталась неизменной еще со времени работы вице-премьером правительства. Напомним: адвокаты по назначению предоставляются государством человеку, который привлекается к уголовной ответственности. Это служит гарантией конституционного права человека на квалифицированную правовую помощь.