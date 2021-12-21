Заказ исполнен точно в срок

Противоэпидемические меры, введенные в нашей стране весной прошлого года, подстегнули рынок электронной торговли. Сегмент e-commerce, разумеется, поднялся во всем мире, но Россия смогла опередить всех. Согласно отчету Data Insight, в 2020 году рост составил 58 процентов, а объем рынка - 2,7 триллиона рублей, а число заказов 830 миллионов. Это впечатляющий результат даже с учетом пандемии. Тенденция продолжилась и в нынешнем году. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за три квартала рынок подрос еще на 8 процентов, а вот его доля в общем обороте розницы упала с 10 до 8,5 процентов, но это и неудивительно на фоне непродолжительных локдаунов нынешнего года.

Мы не случайно упомянули не только объем и динамику рынка e-commerce, но и его "штучную" величину: ведь эти 830 миллионов товарных мини-партий надо не только продать и купить, но и привезти от производителя или магазина до пункта выдачи или до двери потребителя. Соответственно, масштаб "бедствия" и конкуренция на рынке доставки заставляет транспортные компании быть все время в тонусе, шагать, точнее, везти заказ в ногу со временем, внедряя передовые логистические технологии, пересматривать структуру парка транспортных средств и т.д. "Голая" доставка товара из точки А в точку Б, пусть в срок и недорого, уже не устраивает потребителя. Тем более, что маркетплейсы, "держащие" практически 70 процентов интернет-торговли, как правило, организуют доставку собственными силами и подчас бесплатную при определенной сумме заказа (64 процента посылок в 2020 году доставлены самими маркетплейсами).

Как в такой ситуации сохранить конкурентоспособность на рынке? По мнению президента Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александра Митюкова, для этого необходимо иметь ряд преимуществ. Например, технологические - то есть, внедрять информационные системы для автоматизации маршрутизации курьеров для увеличения их производительности, автоматизацию складских процессов, специализированные логистические CRM системы, технологии, обеспечивающих сквозное отслеживание, визуализацию и обработку грузов, а также иные технологии, позволяющие сократить цепочки поставок. Рыночные преимущества - предоставлять актуальный набор услуг самого высокого качества, включающего различные режимы, опции, дополнительные сервисы по выгодной цене. Инновационные преимущества - все, что помогает усовершенствовать услуги компании и способы их предоставления, то есть автоматизацию складских систем, роботизацию взаимодействия с потребителем услуги и многое другое.

В Группе компаний "Деловые Линии" оказались готовы к вызову времени, поскольку уже давно занялись цифровизацией логистических процессов. За два десятка лет работы на российском рынке (юбилей отметили в сентябре) здесь наработано множество конкурентных преимуществ - от эффективных систем управления перевозками до привлекательных для клиентов алгоритмов доставки. И неслучайно в прошлом году компания возглавила рейтинг служб доставки в Москве ("RAEX-Аналитика", 2020) и включена в перечень системообразующих организаций страны.

Наработанный технологический задел очень помог во время взрывного спроса и даже позволил вывести на рынок новые продукты. Среди них - возможность анализа персональной отчетности по сохранности грузов и срокам перевозки, а также видеосвязь с менеджером в личном кабинете. А благодаря внедрению удаленного управления доставкой сотрудникам удалось справиться с повышенным потоком заявок.

По оценкам CNews Analytics, более 57 процентов игроков логистического рынка намерены постоянно наращивать объем инвестиций в ИТ-решения для бизнеса. Так, спрос транспорта и логистики на цифровые технологии в 2020 году составил 89,4 миллиарда рублей, а к 2030 году может вырасти до 626,6 миллиарда. Благодаря цифровой трансформации производительность труда в отрасли к 2030 году увеличится на 20 процентов. "Цифровизация - наиболее вероятный путь снижения издержек логистического бизнеса. Потенциал кроется как в использовании агрегаторов заявок с применением электронного документооборота между участниками и автоматизированным построением маршрутов, так и в повышении мультимодальности перевозок и заполняемости ТС. В любом из перечисленных вариантов, наиболее оптимальную компоновку груза, маршрута, документов, времени погрузки-разгрузки должны определять цифровые роботы", - считает руководитель Аналитического центра МОНТРАНС Дмитрий Журавлев.

Слова эксперта подтверждает практика. Например, в "Деловых Линиях" сегодня автоматизировано две трети логистических процессов, и это позволяет экономить до 30 процентов финансовых и временных затрат. А главное - сохранять лояльность клиентов.

Некоторые технологические решения компания внедрила, опередив товарищей "по цеху". Эти инновации помогают на 10-20 процентов сокращать простои транспортных средств, время доставки и расходы, и, по словам генерального директора компании Фарида Мадани, "попадать" в условленные сроки доставки.

"Да, клиентам очень важно, чтобы доставка была управляемой: выбор временных интервалов, возможность изменения даты и времени получения заказа, информирование о статусе движения грузов и т.д.", - соглашается руководитель отдела маркетинга RedExpress Наталья Жукова.

Помогает в бизнесе и комплексный характер предоставляемых услуг: помимо доставки, перевозчик гарантирует ответственное хранение, складскую обработку товаров и комплектацию заказов. "В результате - говорит Фарид Мадани, - 99 процентов грузов приезжают в целости и сохранности и точно в срок. А чтобы клиент чувствовал себя уверенно на 100 процентов, в компании действует программа страхования груза".