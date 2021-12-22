Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit обнаружили на электронных картах Google. Предполагается, что снимок малозаметного для радаров самолета сделал космический спутник наблюдения и радиолокации компании Maxar Technologies.

Скриншот B-2 Spirit в интернете опубликовал пользователь социальной сети Reddit. В дополнение к размытому изображению демонстрируются координаты 39°01'18.5"N 93°35'40.5"W. По данным карт Google там находится городок Конкордиа (штат Миссури) с населением 2700 человек.

Изображение бомбардировщика-невидимки привлекло внимание пользователей интернета. Свои комментарии под снимком оставили порядка 1500 человек. Большинство обратило внимание, что снимок довольно размыт, что говорит о высокой скорости полета самолета.

Отметим, что в распоряжении российской армии имеются радары "Небо-СВУ", "Гамма-ДЕ" и "Противник-ДЕ", работающие на длинных волнах, они видят и наводят зенитные ракеты на стелс-объекты с высокой точностью.

Есть на вооружении ВС России мультистатические радары, сканирующие пространство "на просвет", а также рассеивающие радары, находящие цели по их "радиотени", отсутствию отраженного сигнала. Эти системы узконаправлены, но чрезвычайно эффективны.