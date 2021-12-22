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22.12.2021,  
10:30
Текст:  Николай Грищенко

Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке

Фото: Google Maps Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit обнаружили на электронных картах Google. Предполагается, что снимок малозаметного для радаров самолета сделал космический спутник наблюдения и радиолокации компании Maxar Technologies.

Фото: РИА Новости
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Скриншот B-2 Spirit в интернете опубликовал пользователь социальной сети Reddit. В дополнение к размытому изображению демонстрируются координаты 39°01'18.5"N 93°35'40.5"W. По данным карт Google там находится городок Конкордиа (штат Миссури) с населением 2700 человек.

Изображение бомбардировщика-невидимки привлекло внимание пользователей интернета. Свои комментарии под снимком оставили порядка 1500 человек. Большинство обратило внимание, что снимок довольно размыт, что говорит о высокой скорости полета самолета.

Отметим, что в распоряжении российской армии имеются радары "Небо-СВУ", "Гамма-ДЕ" и "Противник-ДЕ", работающие на длинных волнах, они видят и наводят зенитные ракеты на стелс-объекты с высокой точностью.

Есть на вооружении ВС России мультистатические радары, сканирующие пространство "на просвет", а также рассеивающие радары, находящие цели по их "радиотени", отсутствию отраженного сигнала. Эти системы узконаправлены, но чрезвычайно эффективны.

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