Анонсирован новый складной смартфон: Honor Magic V

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Похоже, 2022 год будет годом складных смартфонов. Не так давно свой вариант складного смартфона представила Oppo, теперь на рынок таких устройств выходит Honor.
Впрочем, по представленному тизеру пока мало что понятно: судя по всему, новинка будет похожа на Galaxy Z Fold. Смартфон получит 8-дюймовый внутренний и 6,5-дюймовый внешний дисплей. В качестве процессора выступит новый чип Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1.
Выход новинки ожидается в начале следующего года. Цена на нее пока не объявлена.