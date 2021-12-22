Анонсирован новый складной смартфон: Honor Magic V

Похоже, 2022 год будет годом складных смартфонов. Не так давно свой вариант складного смартфона представила Oppo, теперь на рынок таких устройств выходит Honor.

Впрочем, по представленному тизеру пока мало что понятно: судя по всему, новинка будет похожа на Galaxy Z Fold. Смартфон получит 8-дюймовый внутренний и 6,5-дюймовый внешний дисплей. В качестве процессора выступит новый чип Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1.

Выход новинки ожидается в начале следующего года. Цена на нее пока не объявлена.