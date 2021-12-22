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Анонсирован новый складной смартфон: Honor Magic V

Текст:   Иван Черноусов
22.12.2021,  
11:14
Фото: Zhao feng/ REUTERS Фото: Zhao feng/ REUTERS
Фото: Zhao feng/ REUTERS

Похоже, 2022 год будет годом складных смартфонов. Не так давно свой вариант складного смартфона представила Oppo, теперь на рынок таких устройств выходит Honor.

Фото: Владимир Болотин
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Впрочем, по представленному тизеру пока мало что понятно: судя по всему, новинка будет похожа на Galaxy Z Fold. Смартфон получит 8-дюймовый внутренний и 6,5-дюймовый внешний дисплей. В качестве процессора выступит новый чип Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1.

Выход новинки ожидается в начале следующего года. Цена на нее пока не объявлена.