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22.12.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, за какими товарами россияне ходят в магазины

Текст: Татьяна Карабут
Россияне после долгого периода ограничений из-за коронавируса понемногу возвращаются в магазины - за продуктами, одеждой и обувью и даже за бытовой техникой. Теперь потребители ходят в магазины, скорее, за эмоцией, но делают выбор товара и покупают все больше в интернете, говорят эксперты.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если в октябре 2020 года, после локдауна, в традиционные магазины предпочитали ходить 41% российских потребителей, в марте 2021 года их стало уже 42%. Например, 26% потребителей используют офлайн-магазины для покупки продуктов (в прошлом году - 21%), 17% - для покупки одежды, обуви, аксессуаров (в прошлом году - 12%), 16% - товаров для дома (в прошлом году - 11%), 15% - бытовой техники для дома (в 2020 году - 10%). Такие данные приводит компания PricewaterhouseCoopers (PwC) в своем исследовании.

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в 2022 году

Это, впрочем, не означает, что покупатели уходят из онлайн-каналов продаж. Российский рынок электронной коммерции растет двузначными цифрами отчасти в связи с ограничениями, отчасти в связи с мерами, принятыми крупнейшими ретейлерами в онлайн-сегменте в ответ на пандемию, считают в PwC. По итогам 2019 года рынок электронной коммерции в России составил 2,032 трлн рублей, в 2020 году - 3,22 млрд рублей, а по итогам первого квартала 2021 года - уже 3,745 трлн рублей.

Среди категорий покупок ожидаемо превалируют продукты. Но в пандемию также выросла популярность категории товаров для дома и ремонта, причем и после снятия ограничений траты на эти товары не уменьшились - из-за того, что часть сотрудников так и осталась на удаленной работе. Также больше стали тратить в 2021 году на товары для здоровья и красоты, еду на вынос, одежду, обувь и аксессуары, что вполне объяснимо после возвращения части россиян в офисы.

Цена остается определяющим фактором для покупки - более 70% обращают внимание на нее. Все больше россиян стараются экономить: более 30% потребителей переключились на товары более низкой ценовой категории. Однако, помимо цены, для покупателей офлайн-магазинов все большее значение приобретает качество товара. Если уж выбрались в магазин, то проверят товар досконально, потрогают и понюхают. При этом потребители готовы покупать экологичные товары при условии, что стоить они будут дешевле. Причем старшее поколение больше внимания обращают на отслеживаемость и прозрачность происхождения товаров, в особенности продовольственных. А молодое поколение чаще старается следовать принципам экологической безопасности.

"Высокий уровень инфляции наряду со снижением активности на рынке труда привел к падению спроса. Однако потребители и ретейлеры начинают смотреть за пределы пандемии. Отчасти мы вернемся к привычному укладу жизни, но ряд тенденций, появившихся и усилившихся за прошедший год, сохранятся в долгосрочной перспективе. Сегодня вопросы цены, качества, учета ESG-факторов выходят на первый план, не говоря уже о том, как потребительское поведения развивается в онлайн-сегменте", - говорит партнер, руководитель практики по предоставлению консультационных услуг компаниям сектора розничной торговли и производства потребительских товаров PwC в России Мартайн Пейтерс.

Генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков признает, что после локдауна определенно ощущается приток покупателей в офлайн-магазины, но до сих пор трафик не восстановился до допандемийного уровня. Например, оценка по общепиту - минус 10%. Притом что выручка вернулась на допандемийный уровень - за счет инфляции. У финансистов в таких случаях есть подходящий термин "отскок дохлой кошки" - кратковременное восстановление цены падающего актива, сравнивает эксперт. В данном случае отскок не мог не произойти, ведь в магазины мы ходили многие десятилетия, прекратить ходить туда одномоментно не получится. Тем не менее, трансформация потребителей в сторону онлайна очевидна и в пандемию усилилась, указывает эксперт.

На фоне развития онлайн-торговли в регионах ощущается нехватка складов

"В прошлом году e-comm в России вырос на 44%. И это был рекорд за последние 10 лет. Тогда казалось, что в этом году рынок успокоится - уж очень высока была база. Однако в 2021 году рынок e-comm повторит этот рекорд и, возможно, его превзойдет", - говорит Федяков. Его оценка роста рынка электронной коммерции по итогам года - еще плюс 45%.

Однако Иван Федяков считает, что противопоставлять офлайн-магазины онлайн-торговле нельзя: одно другому не мешает, у ретейлера должна быть омниканальная стратегия - развивать надо и офлайн, и онлайн. Что было понятно и до пандемии, а в пандемию этот тренд усилился. Это подтверждает, например, тот факт, что лидеры онлайн-торговли Ozon и Wildberries имеют огромную инфраструктуру офлайн-точек, на которые приходится 90% продаж. Если бы у них не было пунктов выдачи заказов, их продажи точно были бы меньше, говорит Федяков. А, например, "М.Видео", которые ассоциируются с офлайн-магазинами, входят в топ онлайн-продавцов. Потребителям нужны и те, и другие магазины, уверен эксперт. Абсолютно нормально совмещать форматы: если человек не хочет ходить в гипермаркеты за продуктами, это не значит, что он не зайдет за хлебом в магазин у дома, возвращаясь с работы. Есть товары, которые удобно купить в онлайне. Но в офлайн есть свои преимущества: в магазине не надо ждать, можно выбрать и получить консультации. При этом интернет совершенно точно становится основной площадкой получения информации - до 70% покупателей используют интернет перед покупкой. То есть они сначала выберут товар в интернете, а уже потом могут прицельно поехать за ним в физический магазин, функция которых все больше смещается к получению эмоций, считает эксперт.

Иван Федяков отмечает, что даже при этом рекордной росте доля онлайн-торговли у нас в стране по итогам года составит только примерно 12-13%, а 85% товаров по-прежнему покупаются в обычных магазинах. В прошлом году внутренний рынок онлайн-торговли составил 2,5 трлн рублей, трансграничная торговля добавила еще почти 400 млрд рублей. В этом году рынок e-comm вместе с трансграничной торговлей превысит 4 трлн рублей. Притом что весь розничный товарооборот по итогам 2021 года составит 35-36 трлн рублей.

Экономика Товары и цены

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