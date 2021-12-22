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22 декабря 2021 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 21 декабря 2021 года № 673 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015; 10.03.2021, № 1900202103100002; 18.03.2021, № 1900202103180008; 19.03.2021, № 1900202103190001; 31.03.2021, № 1900202103310001; 01.04.2021, № 1900202104010001; 26.04.2021, № 1900202104260007; 17.05.2021, № 1900202105170001; 25.05.2021, № 1900202105250002; 01.06.2021, № 1900202106010001; 17.06.2021, № 1900202106170003; 25.06.2021, № 1900202106250005; 29.06.2021, № 1900202106290002; 21.07.2021, № 1900202107210001; 23.07.2021, № 1900202107230002; 28.07.2021, № 1900202107280003; 20.08.2021, № 1900202108200001; 31.08.2021, № 1900202108310002; 18.09.2021, № 1900202109180008; 12.10.2021, № 1900202110120001; 26.10.2021, № 1900202110260009; 29.10.2021, № 1900202110290001, № 1900202110290011; 05.11.2021, № 1900202111050001; 10.12.2021, № 1900202112100008) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 слова "23:00 до 6:00 утра следующего дня" заменить словами "02:00 до 6:00 ежедневно";

2) абзацы шестой - одиннадцатый пункта 4 признать утратившими силу;

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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