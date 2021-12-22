Указ губернатора Ивановской области от 21 декабря 2021 года № 176-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В подпункте 4.2 цифру "3" заменить цифрой "2".

2. В пункте 11:

2.1. В подпункте 11.1:

2.1.1. Подпункт "а" после слов "кинотеатров (кинозалов)," дополнить словами "культурно-досуговых учреждений".

2.1.2. Подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) проведение матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов, физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня, включенных в календарные планы Департамента спорта Ивановской области на 2021 - 2022 годы и календарные планы муниципальных образований Ивановской области, в соответствии с требованиями регламентов порядка их проведения на базе объектов спортивной инфраструктуры и на территории общественных пространств, утвержденных Правительством Ивановской области.".

2.1.3. В подпункте "в":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"в) проведение конгрессных, образовательных мероприятий с численностью участников до 250 человек в помещениях, соответствующих требованиям Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26.06.2020, а также общих собраний собственников жилых помещений при условии доступа участников на мероприятие при предъявлении одного из следующих документов либо QR-кода, подтверждающего:";

абзац пятый после слова "конгрессных" дополнить словом ", образовательных".

2.1.4. Дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) проведение на базе учреждений культуры, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организаций, осуществляющих организованное проведение временного досуга детей, объектов спортивной инфраструктуры и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также на территории общественных пространств, парков культуры и отдыха новогодних анимационных программ для лиц в возрасте до 18 лет (в группах не более 15 участников одновременно), в соответствии с требованиями регламентов порядка работы указанных мест и организаций, утвержденных Правительством Ивановской области;

д) проведение праздничных мероприятий для воспитанников и обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, в соответствии с требованиями регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области.".

2.2. В подпункте 11.4 слова "отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

2.3. Подпункт 11.5 изложить в следующей редакции:

"11.5. Вход лиц, не достигших возраста 18 лет, в торговые центры, торгово-развлекательные комплексы без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением периода нахождения указанных лиц в помещениях кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, расположенных на территории торгового центра, торгово-развлекательного комплекса.".

3. В подпункте 16.1:

3.1. В подпункте 16.1.1 слова "отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения указанных объектов" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

3.2. Подпункт 16.1.2 признать утратившим силу.

4. В пункте 20:

4.1. Подпункт 20.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требование абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение новогодних анимационных программ для лиц в возрасте до 18 лет, в соответствии с требованиями регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области.".

4.2. Подпункт 20.4 признать утратившим силу.

5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, при организации в период с 30.12.2021 по 09.01.2022 (включительно) лагерей дневного пребывания в образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечить взаимодействие детей и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением дистанционных технологий.".

6. В абзаце пятом подпункта 22.4 пункта 22 слова "отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения образовательной организации" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







