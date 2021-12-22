Закон Костромской области от 21 декабря 2021 года № 166-7-ЗКО "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Костромской областной Думой 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 42 897 958,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 067 087,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 43 374 936,1 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 476 977,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 41 649 497,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14 533 782,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 43 587 439,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 123 468,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 40 750 832,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 722 630,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 42716 474,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 503 342,2 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2023 год в сумме 898 665,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 870 965,6 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Костромской области

Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области и бюджетами муниципальных образований Костромской области на 2022 Год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла Для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2022 год

Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, предусмотренные Законом Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО "О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области", применяются в 2022 году с коэффициентом 2,548.

Статья 5. Особенности использования средств, полученных государственными унитарными предприятиями Костромской области

Установить, что государственные унитарные предприятия Костромской области по итогам деятельности за 2022 год, 2023 год, 2024 год перечисляют в областной бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по нормативу в размере 50 процентов.

Статья 6. Прогнозируемые доходы областного бюджета

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 7. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита

Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также по региональным налогам предоставляется на срок от одного года до пяти лет с взиманием процентов на сумму кредита в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период договора об инвестиционном налоговом кредите.

Статья 8. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Костромской области

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений Костромской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Костромской области, в порядке, установленном финансовым органом Костромской области.

Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Костромской области по программам и главным распорядителям средств областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 4 676 950,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 591 482,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 753 655,9 тыс. рублей.

Статья 10. Резервный фонд администрации Костромской области

Утвердить размер Резервного фонда администрации Костромской области на 2022 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

Статья 11. Дорожный фонд Костромской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области на 2022 год в размере 7 778 919,3 тыс. рублей, на 2023 год в размере 9 459 571,4 тыс. рублей, на 2024 год в размере 10 632 475,3 тыс. рублей.

Статья 12. Инвестиционный фонд Костромской области

Утвердить размер Инвестиционного фонда Костромской области на 2022 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд Костромской области

Утвердить размер Резервного фонда Костромской области на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Костромской области и казенных учреждений Костромской области

1. Установить, что органы государственной власти Костромской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих Костромской области и работников казенных учреждений Костромской области, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов государственной власти Костромской области и казенных учреждений Костромской области.

2. Увеличить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Костромской области, а также месячных должностных окладов работников органов государственной власти Костромской области, государственных органов Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской области.

Статья 15. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядках, утвержденных администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на:

1) отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта;

2) отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение части затрат юридических лиц, связанных с осуществлением аэропортовой деятельности);

3) отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в связи с осуществлением воздушных перевозок по софинансируемым маршрутам;

4) возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан:

учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных . организаций и образовательных организаций высшего образования на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении;

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Костромской области, - на водном и железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

достигших возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", оказание мер социальной поддержки которым не относится к ведению Российской Федерации и Костромской области, - на водном и железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

больных хронической почечной недостаточностью терминальной стадии - на автомобильном транспорте общего пользования в межмунипипальном и пригородном сообщении;

участникам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам войны, а также сопровождающим их лицам в период празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в связи с предоставлением бесплатного проезда и провоза багажа воздушным, водным, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Костромской области - на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пригородном сообщении с предоставлением льготы по оплате проезда с использованием транспортной карты или банковской карты;

5) возмещение части затрат предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 килограмм молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко), связанных с глубокой переработкой произведенного на территории Костромской области молока и поставкой молока и молочных продуктов в учреждения социальной сферы;

6) возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков;

7) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

8) возмещение части затрат всем категориям хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, занимающимся содержанием и разведением свиней, по переводу хозяйств на альтернативные виды животноводства;

9) возмещение части затрат на приобретение семян сельскохозяйственных культур и (или) создание страхового фонда (запаса) семян сельскохозяйственных культур на территории Костромской области;

10) возмещение части затрат на производство льняной продукции, зерна, овощных культур;

11) возмещение части затрат на увеличение производства молока;

12) оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

13) возмещение части затрат на производство и приобретение элитных семян;

14) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

15) возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

16) возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса;

17) возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

18) возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга);

19) возмещение части затрат на проведение научно-исследовательских работ в агропромышленном комплексе Костромской области;

20) возмещение части затрат по выполнению мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

21) возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на участие в выставках и (или) ярмарках;

22) развитие сельского туризма;

23) возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

24) возмещение части затрат на дополнительное профессиональное образование и (или) профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих и (или) программам повышения квалификации рабочих и служащих кадров массовых профессий, руководителей и специалистов организаций, входящих в состав агропромышленного комплекса Костромской области, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, работников, принятых на работу в крестьянские (фермерские) хозяйства;

25) возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства;

26) возмещение части затрат на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

27) поддержку экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области;

28) возмещение части затрат на приобретение пчелосемей;

29) возмещение части затрат на производство и реализацию пчелопакетов;

30) возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными специалистами;

31) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам;

32) на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, работающих на газомоторном топливе;

33) возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования;

34) возмещение части затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места;

35) возмещение части затрат по оплате труда инвалидов;

36) возмещение части затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные дополнительные рабочие места;

37) возмещение затрат, связанных с приобретением путевок для детей (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Костромской области.

2. Установить, что гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности в соответствии с решениями губернатора Костромской области, администрации Костромской области в порядках, утверждаемых администрацией Костромской области, на:

1) развитие семейных ферм;

2) развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

3) создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области;

4) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

5) государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства;

6) возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

7) возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования;

8) обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры.

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что за счет средств областного бюджета в пределах, предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главным распорядителям средств областного бюджета, осуществляющим функции в соответствующей сфере деятельности, предоставляются субсидии следующим некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с:

реализацией социально значимых проектов и программ в Костромской области;

проведением мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области;

оказанием услуг по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области;

оказанием услуг по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы в Костромской области;

реализацией мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Костромской области;

2) общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области;

3) ветеранским организациям Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи;

4) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

5) некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

6) некоммерческим организациям на возмещение части затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные дополнительные рабочие места;

7) некоммерческим организациям социального обслуживания, оказывающим услуги по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

8) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, на возмещение части затрат, связанных с развитием физической культуры и спорта на территории Костромской области;

9) частным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с:

реализацией образовательных программ дошкольного образования;

оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ;

оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования;

оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся;

10) молодежным и детским общественным объединениям на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной Молодежной политики;

11) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

12) Ассоциации "Совет муниципальных образований Костромской области" на проведение мероприятий по содействию развитию местного самоуправления в Костромской области;

13) восточному окружному казачьему обществу войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий по развитию российского казачества на территории Костромской области;

14) некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат по осуществлению предусмотренной учредительными документами деятельности по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области;

15) некоммерческой организации "Фонд Костромской области по защите прав граждан - участников долевого строительства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности, направленной на завершение строительства объектов долевого строительства, расположенных на территории Костромской области;

16) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Костромской области" на финансовое обеспечение затрат по осуществлению предусмотренной учредительными документами деятельности;

17) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Костромской области" на финансовое обеспечение затрат в целях оказания финансовой поддержки (займов) субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Костромской области;

18) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Костромской области" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";

19) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Костромской области" на финансовое обеспечение затрат по осуществлению предусмотренной учредительными документами деятельности.

2. Порядки определения объема и предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, устанавливаются администрацией Костромской области.

Статья 17. Областная адресная инвестиционная программа

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2022 год в сумме 3 059 038,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону, в том числе:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области в сумме 2 302 714,2 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 1 приложения 11 к настоящему Закону;

2) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из бюджетов муниципальных образований, в сумме 756 323,8 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 2 приложения 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2023 год в сумме 1 220 667,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 594 567,1 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему Закону, в том числе:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области на 2023 год в сумме 914 427,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 272 239,8 Тыс. рублей согласно разделу 1 приложения 12 к настоящему Закону;

2) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2023 год в сумме 306 239,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 322 327,3 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 2 приложения 12 к настоящему Закону.

Статья 18. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 19. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2022 год в сумме 13 629 490,6 тыс. рублей согласно Приложению15 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2022 год согласно приложению16 к настоящему Закону.

2. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2023 год в сумме 12 031392,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 11325 400,7 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 20. Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений и расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)

1. Утвердить критерии выравнивания финансовых возможностей:

1) городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год - 0,7050, на 2023 год - 0,7412, на 2024 год - 0,7796;

2) сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год - 0,5956, на 2023 год - 0,6183, на 2024 год - 0,6433.

2. Утвердить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год - 1,327178, на 2023 год - 1,327178, на 2024 год - 1,327178.

Статья 21. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) предоставляются из областного бюджета на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным районом (муниципальным округом, городским округом) от кредитных организаций и на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным районом (муниципальным округом, городским округом) от кредитных организаций - в размере 0,1 процента годовых;

3) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, - в размере одной третьей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами) указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном администрацией Костромской области.

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

5. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) из областного бюджета, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в 2022 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 22. Государственный долг Костромской области и государственные внутренние заимствования Костромской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области:

1) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 18 659 800,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по Государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 17 755 517,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 16 766 653,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Костромской области в 2022 году в сумме 207 027,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 225 165,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 274 629,7 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по дополнительному соглашению от 30 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 22 августа 2011 года № 01-01-06/06-250 о предоставлении бюджету Костромской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2022 году в сумме 78,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 78,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 78,7 тыс. рублей.

3. Установить объем средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Костромской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и уплату процентов за рассрочку в соответствии с:

1) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам":

в 2022 году - 630 542,0 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 620 053,7 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 10 488,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 629 921,9 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 620 053,7 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 9 868,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 629 300,3 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 620 053,7 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 9 246,6 тыс. рублей;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 года № 1029 "Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам":

в 2022 году - 34 877,2 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 34 229,8 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 647,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 34 843,0 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 34 229,8 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 613,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 34 808,7 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 34 229,8 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 578,9 тыс. рублей.

4. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов государственные гарантии Костромской области не предоставляются.

5. Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Костромской области на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему Закону и программу государственных внутренних заимствований Костромской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему Закону и источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

6. Предоставить право финансовому органу Костромской области от имени Костромской области осуществлять привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Статья 23. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ; оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств областного бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по организационным взносам за участие в конференциях, семинарах, форумах и соревнованиях, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Костромской области, по договорам об оказании услуг общественными объединениями, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг, о приобретении билетов на железнодорожный и воздушный транспорт;

2) в размере до 50 процентов включительно суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о приобретении лекарственных препаратов для лечения пациентов, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19);

3) в размере до 30 процентов включительно суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (контрактам).

2. Предоставить право финансовому органу Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов до главных распорядителей средств областного бюджета.

3. Установить, что в 2022 году Управлению Федерального казначейства по Костромской области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по Костромской области в порядке, установленном бюджетным законодательством на основании обращения администрации Костромской области, осуществляет казначейское сопровождение следующих средств областного бюджета:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на:

оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

2) гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на:

развитие семейных ферм;

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в 2022 году в объеме 60 000,0 тыс. рублей;

2) по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в 2022 году в объеме 64 972,3 тыс. рублей на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в 2022 году в объеме 296 866,8 тыс. рублей на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

6. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Костромской области от 29 ноября 2021 года № 152-7-ЗКО "О дополнительных основаниях для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета" дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Костромской области являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах средств областного бюджета, предусмотренных главному распорядителю, на исполнение решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, Подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах средств областного бюджета в целях выполнения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, безвозмездных поступлений от государственных организаций;

3) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году и источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов, сверх общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом на текущий финансовый год;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах средств областного бюджета, предусмотренных главному распорядителю, в целях финансирования расходов, связанных с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в Костромской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов областного бюджета в пределах средств областного бюджета в целях реализации государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

6) увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям средств областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета за счет предоставления областному бюджету целевых средств некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" и (или) государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

7. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году областного бюджета, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть направлены на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета в текущем финансовом году.

Губернатор Костромской области С.Ситников







