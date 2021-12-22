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22 декабря 2021 г.

Закон Костромской области от 21 декабря 2021 года № 168-7-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 22 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Принят Костромской областной Думой 16 декабря 2021года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 395 706,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 395 706,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 9 891 012,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 9 891 012,2 тыс. рублей;

3) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 10 455 762,3 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 10 455 762,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2022 год формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить объем средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 460000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить, что остаток средств, образовавшийся в связи с неиспользованием нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением остатков средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на текущий финансовый год.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для Страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 год, в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Костромской области С.Ситников



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Приложения к закону
(pdf, PDF, 1.0 Мб)