Малый и средний бизнес Красноярского края преодолели спад, вызванный пандемией

Завершается очередной год в условиях пандемии, которая не обошла стороной ни одну сферу деятельности, ни одну отрасль экономики. В числе наиболее пострадавших эксперты называют малый и средний бизнес. В каком состоянии он подошел к порогу 2022-го в Красноярском крае? Что противопоставили экономическим трудностям национальные проекты? Об этом рассказали в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства крупного Сибирского региона.

На протяжении всего 2021 года в регионе продолжалось медленное, но верное восстановление числа малых и средних предприятий, заметно сократившееся в первый год эпидемии. Для сравнения, в январе 2020 года в крае было зарегистрировано более 106 тысяч предпринимателей и ноль - самозанятых. Сейчас в регионе более 104 тысяч предпринимателей и 60 тысяч самозанятых. В целом по количеству предпринимателей Красноярский край вышел на допандемийный уровень.

Сохранить деловую активность в регионе удалось благодаря оперативным антикризисным мерам налоговой и финансовой поддержки, принятым в соответствии с поручениями губернатора Красноярского края Александра Усса.

Кредитами на особых условиях, грантами и налоговыми льготами за два года в Красноярском крае воспользовались примерно 50 тысяч предпринимателей. Поддержка в денежном выражении превысила 13 миллиардов рублей.

Чтобы сгладить последствия пандемии, на региональном уровне до минимума были снижены ставки для бизнеса из пострадавших отраслей, который использует упрощенную систему налогообложения, а также части отраслей, перешедших с единого налога на налог на вмененный доход. Также были предусмотрены льготы по патентной системе налогообложения.

Планируется, что эти налоговые преференции будут продлены и на 2022 год. Будет расширен и перечень получателей льгот. Кроме того, в следующем году предполагается возобновление налоговой льготы для торговых центров, которая действовала в крае в 2020 году.

По словам Татьяны Бочаровой, руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, росту числа самозанятых способствовало удобство налога на профессиональный доход. Сыграли свою роль и льготные микрозаймы, и обучение в центрах "Мой бизнес", оказывающих около 300 услуг в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Благодаря поставленной властями региона цели удалось свести к минимуму экономические последствия пандемии: в секторе малого и среднего бизнеса края сейчас работают 420 тысяч человек с учетом самозанятых. Менее чем за два года - с начала 2020-го - их число увеличилось на 8%.

"Мы работаем с совершенно разными предпринимателями - от тех, кто только в начале своего бизнес-пути, до тех, кто уже завоевал международный рынок, - рассказывает Татьяна Бочарова. - Проблемы и запросы у них разные, необходимо находить пути решения проблем для каждой категории предпринимателей. Поэтому уже в текущем году мы начали донастраивать всю систему мер поддержки. Эту работу продолжим и в 2022-ом".

В этом году началось формирование сети "Мой бизнес". Сейчас в регионе работают три крупных центра, два филиала в моногородах и 13 представительств на базе муниципалитетов. Благодаря этому за год вдвое выросло число обращений от предпринимателей с мест, из разных районов края. За 2021 год в центры "Мой бизнес" обратились около 5500 человек. На различные меры поддержки для малого и среднего бизнеса из федерального и краевого бюджетов выделено 211,7 млн рублей. Оказано более 10 тысяч услуг.

Руководитель сети центров "Мой бизнес" в Красноярском крае Александр Граматунов уточнил, что среди самых популярных у предпринимателей услуг - консультации, в том числе юристов и специалистов по налогообложению, сертификации, а также помощь в поиске партнеров и размещений на электронных торговых площадках.

"Среди новых услуг центра я бы выделил скоринг (система оценки кредитоспособности - Прим. ред.). Это прекрасная возможность получить индивидуальные рекомендации для развития бизнеса. Всего за несколько минут система подберет наиболее актуальные на текущий момент меры поддержки", - рассказал Граматунов.

В уходящем году предприниматели Красноярского края подписали с помощью центра "Мой бизнес" 97 экспортных контрактов на сумму 8,6 млн долларов - на 10% больше, чем в 2020-ом. Отметим, что доля несырьевых товаров в краевом экспорте составляет около 90%. А более 10% поставок в другие страны приходится именно на малый и средний бизнес.

"Ключевые экономические показатели свидетельствуют о том, что ситуация в секторе малого и среднего предпринимательства в целом стабилизировалась. Мы прошли спад, который был вызван пандемией", - резюмирует Татьяна Бочарова.

Справка "РГ"

Для адресного решения проблем предпринимателей Красноярского края в 2021 году создана Комиссия для рассмотрения вопросов по устранению административных барьеров. Отправить обращение на ее рассмотрение предприниматели края могут на сайте сети центров "Мой бизнес" - мойбизнес-24.рф.