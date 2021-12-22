Опрос: Какие блюда окажутся на праздничном столе в Австрии

Рождество имеет давние традиции, которые ощущаются и за праздничным столом, по крайней мере, для сорока трех процентов австрийцев. Каждый год они подают одни и те же блюда, свидетельствует опрос, проведенный службой общественного мнения Iglo среди тысячи граждан из всех регионов.

Наиболее распространенным рождественским блюдом в Австрии считается раклет. Оно готовится из расплавленного жирного сыра с различными добавками, который подается к гарниру. Эта еда широко распространена в Швейцарии и Франции.

Порядка 15 процентов опрошенных подают к столу холодные закуски, 13 процентов - жареные колбаски, по двенадцать - фондю и суп. Карпа и лосося едят по семь процентов респондентов, а шесть процентов - предпочитают гуся.

Вкусовые предпочтения различаются в зависимости от федеральной земли. Так, в Зальцбурге суп является традиционным блюдом для 60 процентов опрошенных, а в Верхней Австрии более половины граждан предпочитают жареные колбаски.

В землях Верхняя Австрия, Бургенланд, Каринтия и Тироль люди придерживаются традиционной рождественской еды, пишет газета Die Presse.

Между тем в Германии в канун Рождества в семьях существует общий запрет на использование смартфонов. Согласно опросу немецкой отраслевой ассоциации Bitkom, две трети домохозяйств (65%) последовательно выполняют этот запрет, но примерно в каждом третьем (35%) он не соблюдается. Во многих семьях использование смартфонов на Рождество вызывает дискуссии между поколениями. Особенно критикуют использование устройств пожилые люди. Две трети членов семьи старше 65 лет говорят, что это их беспокоит.