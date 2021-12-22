Закон Пензенской области от 20 декабря 2021 года № 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 20 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области в сумме 69 010 364,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области в сумме 72 540 781,9 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2023 года в сумме 21 162 209,5 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области в сумме 3 530 417,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области на 2023 год в сумме 71 060 567,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 75 378 791,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области на 2023 год в сумме 71 437 156,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 4 746 371,4 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 74 603 387,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 6 779 618,3 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2024 года в сумме 21 338 797,8 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 20 363 393,2 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области на 2023 год в сумме 376 588,3 тыс. рублей и прогнозируемый профицит бюджета Пензенской области на 2024 год в сумме 775 404,6 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 36 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) объем безвозмездных поступлений согласно приложению 4 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2022 году - в сумме 25 366 086,9 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 21 849 126,6 тыс. рублей и в 2024 году - в сумме 23 392 601,2 тыс. рублей.

Статья 5. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам

Отказаться от принятия в 2022-2024 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам сверх предусмотренных законами Пензенской области от 18 сентября 2002 года № 397-ЗПО "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области", от 27 ноября 2003 года № 544-ЗПО "Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций", от 30 июня 2009 года № 1754-ЗПО "Об установлении налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения", от 30 июня 2009 года № 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области", от 28 ноября 2012 года № 2299-ЗПО "О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области и установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения", от 4 июля 2014 года № 2571-ЗПО "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области".

Статья 6. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

1. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитанные исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований Пензенской области, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, по состоянию на 1 января текущего финансового года, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьей 4 Федерального закона от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подлежат зачислению:

1) доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации:

в бюджет Пензенской области - по нормативу 90 процентов;

в местные бюджеты Пензенской области - по нормативу 10 процентов;

2) доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги":

в бюджет Пензенской области - по нормативу 100 процентов.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 546 091,1 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 613 586,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 624 935,8 тыс. рублей;

2) распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пензенской области согласно приложению 6 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов бюджета Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

5) распределение субсидий из бюджета Пензенской области на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

6) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону

2. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Пензенской области.

В случае наделения законом Пензенской области органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в порядке, установленном Правительством Пензенской области, который должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из федерального бюджета.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пензенской области

1. Утвердить объем дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, за счет средств федерального бюджета бюджету ЗАТО г. Заречный Пензенской области:

на 2022 год в сумме 806 900 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 634 334 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 645 520 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области, предоставляемых из бюджета Пензенской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Пензенской области, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Пензенской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается настоящим Законом и (или) актами Правительства Пензенской области.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из бюджета Пензенской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, между муниципальными образованиями утверждается настоящим Законом и (или) постановлениями Правительства Пензенской области в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона Пензенской области от 20 сентября 2005 года № 849-ЗПО "О межбюджетных отношениях в Пензенской области".

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

6. Оплата услуг по доставке денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области (местных администраций) в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету Пензенской области, в порядке, устанавливаемом Правительством Пензенской области.

7. Установить значение коэффициента финансирования расходов, применяемого в методиках расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Пензенской области для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Пензенской области от 22 декабря 2006 года № 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области" по пункту 4 приложения 1 равным 0,3624; по приложениям 2, 4, 51, 12, 32 равным 0,4412.

8. В соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния и осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений, входящим в их состав.

9. Установить значение уровня доведения общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету муниципального района (городского округа) на 2022 год по отношению к 2021 году равным 0,95, на 2023 год по отношению к 2022 году - 0,88, на 2024 год по отношению к 2023 году - 1.

10. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов Управлению Федерального казначейства по Пензенской области передаются на основании решений главных распорядителей средств бюджета Пензенской области полномочия получателя средств бюджета Пензенской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, согласно перечню, утвержденному Правительством Пензенской области.

11. Во исполнение пункта 3 статьи 4 Закона Пензенской области от 25 декабря 2020 года № 3611-ЗПО "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и органами государственной власти Пензенской области" предусмотреть бюджетные ассигнования бюджета Пензенской области на 2022 год на осуществление органами государственной власти Пензенской области перераспределенных от органов местного самоуправления городского округа город Пенза, закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области, Пензенского района Пензенской области полномочий в части закупки работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях, входящих в Пензенскую городскую агломерацию, путем уменьшения объемов субсидий из бюджета Пензенской области на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов вышеуказанным муниципальным образованиям в пределах общего расчетного объема данных субсидий и дотаций.

Статья 9. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,05 ежегодно.

2. Установить значение коэффициента индексации для расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов Пензенской области для осуществления государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Пензенской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,05 ежегодно.

Статья 10. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,162 ежегодно.

2. Установить первый критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,6.

3. Установить значение коэффициента индексации для расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,04 ежегодно.

Статья 11. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии со статьей 131 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области:

на 2022 год в сумме 7 566 475,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 923 377,4 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 8 300 712,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 421 238,8 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 8 881 534,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1 818 946,1 тыс. рублей.

2. Установить, что за счет ассигнований дорожного фонда Пензенской области производится:

1) погашение процентов по реструктурированной задолженности бюджета Пензенской области по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета в 2010, 2011 годах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения): в 2022 году в сумме 1 218,1 тыс. рублей, в 2023 году - 1 218,1 тыс. рублей, в 2024 году - 1 218,1 тыс. рублей;

2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пензенской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", в 2022 году в сумме 959 329,1 тыс. рублей, в 2023 году - 926 076,9 тыс. рублей, в 2024 году - 855 278,2 тыс. рублей;

3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки продукции в 2022 году в сумме 646 821,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 282 194,9 тыс. рублей, в 2023 году - 314 311,4 тыс. рублей, в 2024 году - 557 576,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 234 074,1 тыс. рублей;

4) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2022 году в сумме 1 257 965,0 тыс. рублей, в 2023 году - 1 313 975,6 тыс. рублей, в 2024 году - 941 438,5 тыс. рублей;

5) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках регионального проекта "Жилье", 2022 году в сумме 30 159,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 24 309,2 тыс. рублей, в 2023 году - 517 494,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 391 771,5 тыс. рублей, в 2024 году - 383 530,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета - 268 471,2 тыс. рублей.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Пензенской области, государственный внутренний долг Пензенской области и предоставление государственных гарантий Пензенской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области в 2022 году в сумме 403 506,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 405 239,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 333 928,9 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Пензенской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

5. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области кредитов от кредитных организаций.

6. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Статья 13. Особенности исполнения бюджета Пензенской области в 2022 году

1. Установить, что расходы бюджета Пензенской области финансируются по мере фактического поступления доходов и источников финансирования дефицита в бюджет Пензенской области.

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета Пензенской области финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, надбавок к ней, стипендий; на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Пензенской области; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на оплату коммунальных платежей; на перечисление взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Пензенской области; на проведение выборов и референдумов, а также расходы из резервного фонда Правительства Пензенской области; на погашение и обслуживание государственного долга Пензенской области.

2. Установить, что в случаях, предусмотренных действующим законодательством, операции со средствами, предоставляемыми из бюджета Пензенской области получателям средств из бюджета в форме имущественного взноса некоммерческим организациям и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности государственным унитарным предприятиям (далее - целевые средства), осуществляются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Пензенской области.

Операции со средствами получателей средств из бюджета отражаются на лицевых счетах получателей средств из бюджета на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, открытом Министерству финансов Пензенской области в Управлении Федерального казначейства по Пензенской области.

Операции по списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах получателей средств из бюджета, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, после предоставления документов, подтверждающих возникновение обязательств, и проведения санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Пензенской области.

3. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2022 году Министерство финансов Пензенской области осуществляет казначейское сопровождение средств, предоставляемых из бюджета Пензенской области следующих целевых средств:

1) бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) субсидии, предоставляемые некоммерческим организациям - физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1-2 настоящей части, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, бюджетные инвестиции.

4. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и субсидий (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ), предоставленных из бюджета Пензенской области, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Пензенской области, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями главных распорядителей средств бюджета Пензенской области, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.

Указанные в абзаце первом настоящей части решения об использовании полностью или частично остатков указанных средств на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, главные распорядители средств бюджета Пензенской области принимают до 1 марта 2022 года.

Главные распорядители средств бюджета Пензенской области не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в абзаце первом настоящей части, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

При отсутствии решений, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части по состоянию на 1 марта 2022 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств в качестве возврата дебиторской задолженности, остатки средств подлежат перечислению юридическими лицами в бюджет Пензенской области в течение пяти рабочих дней по истечении указанных в данном абзаце сроков.

В случае неисполнения юридическими лицами требований, установленных в абзаце четвертом настоящей части, Министерство финансов Пензенской области перечисляет в доход бюджета Пензенской области остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Пензенской области, в порядке и сроки, установленные Министерством финансов Пензенской области.

5. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Пензенской области в 2021 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Пензенской области в установленном Правительством Пензенской области порядке.

Государственное задание, установленное в отношении государственных учреждений на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

6. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пензенской области является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов с целью обеспечения сбалансированности бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области в объеме: на 2022 год - 1 459 164,6 тыс. рублей, в том числе:

1) на выполнение условий софинансирования средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и организаций;

2) на финансирование принятых расходных обязательств, по оплате которых на 1 января 2022 года образовалась задолженность;

3) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области в случае принятия нормативных правовых актов Пензенской области, в том числе на софинансирование расходных обязательств 2021 года, по оплате которых образовалась задолженность;

4) на финансовое обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), при недостатке собственных доходов местных бюджетов;

5) на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

7. Установить, что в ходе исполнения бюджета Пензенской области в 2022 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пензенской области, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, в сводную бюджетную роспись бюджета Пензенской области без внесения изменений в настоящий закон могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Пензенской области.

8. В случае превышения фактического остатка средств на счете бюджета на 1 января 2022 года над объемом, запланированным в составе источников финансирования дефицита бюджета Пензенской области на 2022 год, такие остатки подлежат использованию по направлениям, предусмотренным статьей 132 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области", по решению Правительства Пензенской области, с соответствующим внесением изменением в сводную бюджетную роспись бюджета Пензенской области.

9. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета Пензенской области за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2022 год.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







