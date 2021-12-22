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22.12.2021 14:14
Рубрика: Власть

Песков заявил о неодобрении Россией названия парка в Турции именем Дудаева

Текст: Кира Латухина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объяснимой точку зрения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова насчет названия парка в Турции в честь Джохара Дудаева.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

"Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России", - заметил Песков, отвечая на вопросы журналистов​​. "Одним из террористов был в какой-то момент их предводитель Дудаев", - добавил он.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Недавно, к сожалению, в одном из регионов Турции один из парков был назван именем этого террориста. Конечно, это весьма болезненное решение для всех чеченцев, для Чеченской республики, поэтому такая эмоциональная реакция вполне понятна", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"По дипломатическим каналам мы уже доводили до турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобное наименование в одном из турецких городов", - заключил Песков.

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