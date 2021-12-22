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22.12.2021 17:43

Почему роботизация промышленности станет главным трендом в России в ближайшие 10 лет

Исследование, проведенное Институтом экономической политики, показывает, что российская промышленность испытывает дефицит работников. Основной причиной за последние 10 лет остается уход сотрудников на пенсию. В свою очередь, пандемия ограничила предприятия в дешевой рабочей силе. HeadHunter по запросу РБК выяснил, что уже 2-й год сохраняется острый недостаток на работников-мигрантов.
Фото: пресс-служба KUKA Robotics Фото: пресс-служба KUKA Robotics
Фото: пресс-служба KUKA Robotics

Опытные промышленники начали заранее искать пути решения кадрового голода, в том числе инвестируя в роботизацию производства. По данным IFR совокупный среднегодовой темп роста рынка промышленных роботов в период 2015-2020 в нашей стране составил 22%.

И это не удивительно. Помимо решения кадровых вопросов роботизация помогает предприятиям победить в конкурентной гонке по производительности и качеству. Причем, это актуально не только для крупных производств, но и для малого/среднего бизнеса. Например, благодаря роботам-сварщикам российский производитель велосипедов Forward сократил время производства рамы в 8 раз: с 40 до 5 минут. Окупаемость таких проектов по разным оценкам составляет 1-3 года.

Однако робот составляет всего лишь 1/3 проекта. Кто-то должен спроектировать робототехнический комплекс, запрограммировать робота, изготовить ограждение и оснастку - захват, с которым робот будет выполнять технологические операции, например, перемещать коробки с продукцией на поддоны. Эти работы выполняют компании-интеграторы.

Еще в 1983 году интегратором №1 роботов KUKA в СССР стал "Автоваз" и к 2004 году был собран 1500-й юбилейный робот под этой маркой. Сегодня KUKA имеет крупнейшую установленную базу и объединяет лучшие российские робототехнические команды, создающих уже отечественные ноу-хау. Их компетенции подтвердились в реализации крупнейших проектов для металлообрабатывающей, пищевой, фармацевтической, аэрокосмической и др. отраслей.

Время показывало, что предприятия, которые сделали ставку на роботизацию выходят в лидеры. Готовы к автоматизации? Оставьте заявку на бесплатный аудит вашего предприятия.

Фото: пресс-служба KUKA Robotics

Пресс-релиз предоставлен: пресс-служба KUKA Robotics

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