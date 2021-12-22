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22.12.2021 09:42
Рубрика: В мире

Посол Украины в ФРГ считает, что немецкие власти игнорируют интересы Киева

Текст: Константин Волков
Немецкие власти часто игнорируют интересы Киева, если о них говорится кулуарно, поэтому некоторые вопросы приходится озвучивать публично, пожаловался скандально известный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью грантовому политологическому центру Ukrainian Prism.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Он отметил, что "легитимные интересы или просьбы" игнорируются "очень часто", возможно потому, что немцы являются "великой культурной нацией".

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
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По словам дипломата, когда он приходит в МИД или какое-то другое немецкое ведомство с просьбой поддержать ту или иную инициативу, то в ответ слышит: "Спасибо, что пришли, но у нас вот такая линия и мы не намерены ее менять".

Поэтому, отмечает Мельник, ему приходится выносить многие вопросы в публичную сферу, в том числе через СМИ.

Посол признает, что идет против устоявшихся порядков, поскольку в Германии привыкли решать вопросы "непублично, в узком кругу".

Ранее Мельник заявлял, что Берлин не намерен менять позицию в отношении поставок Украине оборонительного вооружения, и не исключает, что возможностей для таких поставок из Германии станет даже меньше.

Кроме того, этот персонаж печально известен своими скандальными заявлениями и требованиями, например о новых репарациях Украине со стороны Берлина, неоднократно удостаивался официальных отповедей от МИД и конкретных политиков, и потому едва ли воспринимается в Германии всерьез.

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