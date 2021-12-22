Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США не перекладывать на Россию вину за рост напряженности в отношениях двух стран после того, как днем ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил через Twitter, что за эскалацию напряженности несут ответственность Россия и поддерживающие ее государства, а не Украина или США.
Посольство РФ призвало госдепартамент "не сваливать с больной головы на здоровую".
Как отмечает дипмиссия в публикации в Twitter, "для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны, а... принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств".
Призываем @USApoRusski не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации 🇺🇸 #США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны. https://t.co/yBjPv40Dyo— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) December 22, 2021