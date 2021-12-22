Премьер Италии: ЕС надо искать возможности диалога с Россией

Евросоюзу сейчас надо искать возможности для диалога с Москвой, а не принимать жесткие экономические меры, заявил 22 декабря премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции в Риме.

По его словам, "ЕС сейчас должен как можно активнее искать возможности для поддержания диалога с Путиным".

Также Драги отметил, что "мы должны спросить у самих себя, хотим ли вводить такие санкции, которые охватывали бы, в том числе, и газ. Нужно подумать: мы правда достаточно сильны, чтобы сделать это? Настал ли подходящий момент? Конечно же, нет".

Как подчеркнул итальянский премьер, Москва, судя по всему, стремится к диалогу с Западом, и это может помочь снизить напряженность, в том числе и вокруг Украины.

"Когда состоялся разговор Путина с Байденом, инициатива по этим контактам исходила не от Байдена, а именно от Путина. Это, возможно, означает, что Россия хочет продолжать такие контакты", напомнил Драги.