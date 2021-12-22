На территории орловского завода нашли бывший концлагерь

Орловские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков со следами убийства в Болхове.

Во время земляных работ на территории завода полупроводниковых приборов в отвалах были обнаружены фрагменты 30 скелетов - в том числе с огнестрельными ранениями. Это указывает на причинение потерпевшим смерти общеопасным способом - предположительно во время Великой Отечественной войны, рассказали в СКР.

- По сведениям поисковиков, в этом месте находился концлагерь, - сообщили "РГ" в региональном управлении ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).

Орловская область была оккупирована немцами с октября 1941 по август 1943 года. По неполным данным, за это время было убито свыше 80 тысяч мирных жителей.