Столичные школы дополнительно получат 7,8 млрд рублей

Власти Москвы дополнительно выделили 7,8 млрд рублей на повышение финансирования школ и детских садов. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Согласно утвержденным правительством Москвы нормативам бюджетного финансирования школ и детских садов в 2022 году предусмотрены дополнительные средства в объеме 7,8 млрд рублей. Они пойдут на индексацию. "Индексация нормативов позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования", - сообщает портал.

Так, согласно подписанному мэром Собяниным документа, с 1 января будущего года финансирование государственных и частных образовательных учреждений будет проиндексировано на 3,1% до следующих значений: на учащегося первых-четвертых классов - 139 тыс. рублей; пятых-девятых классов - 160 тыс. рублей, 10-11-х классов - 180 тыс. рублей, на дошкольника группы полного дня - 191 тыс. рублей, на дошкольника группы кратковременного пребывания - 77,3 тыс. рублей.