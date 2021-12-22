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22.12.2021 12:13
Рубрика: Общество

Столичные школы дополнительно получат 7,8 млрд рублей

Текст: Ирина Огилько
Власти Москвы дополнительно выделили 7,8 млрд рублей на повышение финансирования школ и детских садов. Об этом сообщает портал мэра Москвы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно утвержденным правительством Москвы нормативам бюджетного финансирования школ и детских садов в 2022 году предусмотрены дополнительные средства в объеме 7,8 млрд рублей. Они пойдут на индексацию. "Индексация нормативов позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования", - сообщает портал.

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Так, согласно подписанному мэром Собяниным документа, с 1 января будущего года финансирование государственных и частных образовательных учреждений будет проиндексировано на 3,1% до следующих значений: на учащегося первых-четвертых классов - 139 тыс. рублей; пятых-девятых классов - 160 тыс. рублей, 10-11-х классов - 180 тыс. рублей, на дошкольника группы полного дня - 191 тыс. рублей, на дошкольника группы кратковременного пребывания - 77,3 тыс. рублей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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