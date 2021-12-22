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22.12.2021 20:34
Рубрика: Общество

В столице ждут мороз до минус 21 градуса

Текст: Ирина Огилько

Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за сильных морозов. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В ночь на четверг столицу ждет очередная холодная ночь - в этот раз столбики термометров опустятся до -21 градуса.

"Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной, - сообщает ведомство.

По данным комплекса, к оперативному реагированию готовы свыше 1,4 тысячи аварийных бригад.

Напомним, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, проводят необходимые работы.

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