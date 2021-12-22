Истязавшие двух девушек жители ЕАО пойдут под суд

В Биробиджане завершили расследование уголовного дела о жестоких издевательствах над 19-летней и 16-летней девушками. В совершении преступления подозревают шесть местных жителей, в том числе трех подростков.

Согласно материалам дела, 14 октября одна из обвиняемых - 24-летняя жительница Смидовичского района Еврейской автономной области - на улице Мелиоративной Биробиджана из ревности избила 16-летнюю девушку. Нападавшая была пьяна. Она затолкала свою жертву в машину и повезла в квартиру на улице Бумагина, по дороге продолжая над ней издеваться. Заперев девочку в доме, она попыталась отнять у нее мобильный телефон, вновь избила, а после угрожала убить, если та обратиться в полицию.

Спустя несколько дней, 23 октября, вместе с двумя несовершеннолетними, молодая женщина, также из ревности похитила 19-летнюю девушку. Ее увезли в квартиру на улице Чапаева, где находились еще одна девушка, парень и подросток. Удерживая жертву в доме, похитители издевались над ней, заставляли совершать действия сексуального характера, избивали и снимали происходящее на видео. Запись позже распространили в одном из мессенджеров.

Как сообщили в областной прокуратуре, 24-летнюю подозреваемую обвиняют в похищении человека, истязании, покушении на совершение насильственных действий сексуального характера и на грабеж, угрозе убийством, в незаконным обороте порнографических материалов, нарушении неприкосновенности частной жизни, а также вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. 19-летнюю и 20-летнего жителей Биробиджана - в изнасиловании, истязании, незаконном обороте порнографических материалов. Еще три несовершеннолетних соучастника подозреваются в похищении человека, изнасиловании, истязании и угрозе убийством.

"Трое обвиняемых, в том числе 24-летняя жительница Смидовичского района ЕАО, задержаны, в настоящее время заключены под стражу, в отношении одного несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершении инкриминируемых преступлений признали обе совершеннолетние девушки, остальные фигуранты не признали или признали частично", - отметили в пресс-службе СУ СК по региону.

Материалы дела переданы в суд.