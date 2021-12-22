Международный аэропорт Владивосток украсили к Новому году

Новости

США продадут Литве противотанковые комплексы Javelin на $125 млн 10:52
Врач рассказал, как можно согреться на морозе 10:47
В метро Тегерана столкнулись два поезда, более 20 человек пострадали 10:41
Депутат предложил создать единый сервис для информации о произволе чиновников 10:28
Больше половины россиян выступают за включение лечения COVID-19 в ДМС 10:11
Military Watch: дрон "Охотник" сделает самолеты бесполезными 10:03
В Ереване пройдет заседание межправкомиссии между РФ и Арменией 09:58
Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности 09:55
Умер барабанщик Morphine Билли Конуэй 09:54
Мошенники выманивали деньги под видом трудоустройства 09:47
Бывший гонщик "Формулы-1" Жан Алези арестован за "неудачную шутку" 09:40
Ушел из жизни генерал-полковник Иван Шилов 09:39
В Одинцово приезжий украл у сожительницы украшения на полмиллиона рублей 09:32
Разработчик рассказал об особенностях ЗРК "Абакан" 09:25
США продадут Литве противотанковые комплексы Javelin 09:14
Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов 09:08
Министр обороны Болгарии выступил против роста контингента НАТО в стране 08:58
Первый в России 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве 08:55
Ночь на среду стала самой морозной в Москве за полвека 08:52
Наталья Сергунина: Московским кафе с вакцинированными сотрудниками начали компенсировать расходы на коммунальные услуги 08:35
Торгпред США назвала импортозамещение в России отклонением от норм ВТО 08:18
Какие меры предприняли страны мира для сдерживания "омикрон"-штамма 06:57
Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов 06:44
Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета 06:10
Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 09:50

Международный аэропорт Владивосток украсили к Новому году

Текст: Вадим Иванский
Международный аэропорт Владивосток создает праздничное настроение для пассажиров и гостей благодаря праздничному убранству.
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"/Андрей Ефимкин Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"/Андрей Ефимкин
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"/Андрей Ефимкин

Фасад главной воздушной гавани Приморья украсили рисунками зимней тематики. В залах аэропорта новогоднее настроение создают украшенные мишурой и игрушками кафе и витрины магазинов, а на стойках регистрации разметили праздничные композиции ручной работы.

Но главным украшением аэропорта стала шестиметровая рождественская елка, которую установили в центре аэровокзала. На этот раз ее нарядили игрушками в виде тигра и с изображением хищника - символа 2022 года по Восточному календарю. Это поделки сотрудников аэропорта и воспитанников подшефной аэропорту коррекционной школы-интерната города Артем.

Новогодних тигрят ребята мастерили из различных материалов к внутрикорпоративному конкурсу "Символ года". Для всех участников конкурса руководство аэропорта подготовило дипломы и новогодние подарки.

Работа со школьниками - одно из социально-ответственных направлений, которые активно развивают на предприятиях, входящих в группу компаний "Аэродинамика" Олега Дерипаски. Среди других - благотворительность, помощь ветеранам.

Справка

Международный аэропорт Владивосток - один из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе-сентябре 2021 года его услугами воспользовались более 1 миллиона 362 тысяч пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории "Аэропорт с пассажиропотоком до четырех миллионов пассажиров".

Пресс-релиз предоставлен АО "Международный аэропорт Владивосток"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности
Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов
Ночь на среду стала самой морозной в Москве за полвека
Министр обороны Болгарии выступил против роста контингента НАТО в стране
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного