Международный аэропорт Владивосток украсили к Новому году

Международный аэропорт Владивосток создает праздничное настроение для пассажиров и гостей благодаря праздничному убранству.

Фасад главной воздушной гавани Приморья украсили рисунками зимней тематики. В залах аэропорта новогоднее настроение создают украшенные мишурой и игрушками кафе и витрины магазинов, а на стойках регистрации разметили праздничные композиции ручной работы.

Но главным украшением аэропорта стала шестиметровая рождественская елка, которую установили в центре аэровокзала. На этот раз ее нарядили игрушками в виде тигра и с изображением хищника - символа 2022 года по Восточному календарю. Это поделки сотрудников аэропорта и воспитанников подшефной аэропорту коррекционной школы-интерната города Артем.

Новогодних тигрят ребята мастерили из различных материалов к внутрикорпоративному конкурсу "Символ года". Для всех участников конкурса руководство аэропорта подготовило дипломы и новогодние подарки.

Работа со школьниками - одно из социально-ответственных направлений, которые активно развивают на предприятиях, входящих в группу компаний "Аэродинамика" Олега Дерипаски. Среди других - благотворительность, помощь ветеранам.

Справка

Международный аэропорт Владивосток - один из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе-сентябре 2021 года его услугами воспользовались более 1 миллиона 362 тысяч пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории "Аэропорт с пассажиропотоком до четырех миллионов пассажиров".

Пресс-релиз предоставлен АО "Международный аэропорт Владивосток"