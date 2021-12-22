Собака из ЕАО полгода живет на кладбище после смерти хозяина

На одном из кладбищ в Еврейской автономной области с лета живет собака, у которой умер хозяин. Как рассказали в биробиджанском приюте с символичным для ситуации названием "Хатико", животное не забрал себе никто из родственников умершего.

"Так она и бродит среди могил как привидение... Трусливая, истощенная, никому ненужная", - написали волонтеры на своей странице в Instagram.

Они опасаются, что собака не сможет пережить суровую зиму и попросили помощи у неравнодушных.

Среди подписчиков нашлись те, кто готов забрать верного друга себе, но животное неохотно общается с людьми.

На призыв о помощи откликнулся житель села Дубовое. Он привезет для собаки будку, где она сможет греться, и собирается кормить ее на месте.