В Бурятии в будущем году запустят вертолетные экскурсии

Авиакомпания "Баргузин" совместно с министерством туризма Бурятии организует первый коммерческий туристический рейс 28 декабря на вертолете судне Ми-8АМТ, сообщается на портале правительства республики.

- Мы ожидаем, что по итогам первого ознакомительного рейса туроператоры смогут создать новый, качественный, интересный турпродукт, который мы сможем предлагать всем туристам, приезжающим в Бурятию, - говорит министр туризма республики Алдар Доржиев.

Сертификат на право осуществлять летную программу АО "АК Баргузин" получил 1 ноября 2021 года. Это позволяет авиакомпании совместно с правительством Бурятии принимать участие в решении задач по повышению транспортной доступности в республике и соседних регионах и развивать туристические воздушные перевозки.

Пассажирами первого коммерческого рейса станут туристические операторы Бурятии. После этого они составят программу вертолетных экскурсий, их продолжительность и определят стоимость.

Первые туристические вертолетные экскурсии для жителей и гостей республики будут доступны в феврале 2022 года.