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22.12.2021 05:57
Рубрика: Власть

Зенитчики Бурятии получили новейшие ракетные комплексы "Верба"

Текст: Юлия Гарднер

Военнослужащие в Бурятии получили новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба".

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
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Сейчас зенитчики двух подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа проходят интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Перед практическими тренировками военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК. Затем "Вербы" развернут на полигоне. По легенде учений, солдаты обнаружат и поразят мишени, имитирующие низколетящие малозаметные цели "врага": крылатые ракеты, беспилотники.

Справка "РГ"

Новейший ПЗРК "Верба" создан для поражения низколетящих целей. Благодаря автоматизированной системе управления комплекс ищет одиночные и групповые воздушные цели и определяет параметры их полета. В состав "Вербы" входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой".

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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