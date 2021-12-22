Зенитчики Бурятии получили новейшие ракетные комплексы "Верба"

Военнослужащие в Бурятии получили новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба".

Сейчас зенитчики двух подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа проходят интенсивный курс переподготовки в одном из учебных центров войск противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Перед практическими тренировками военнослужащие изучат тактико-технические характеристики ПЗРК. Затем "Вербы" развернут на полигоне. По легенде учений, солдаты обнаружат и поразят мишени, имитирующие низколетящие малозаметные цели "врага": крылатые ракеты, беспилотники.

Справка "РГ"

Новейший ПЗРК "Верба" создан для поражения низколетящих целей. Благодаря автоматизированной системе управления комплекс ищет одиночные и групповые воздушные цели и определяет параметры их полета. В состав "Вербы" входит пусковой механизм, ракета, система "свой-чужой".