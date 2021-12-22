Застройщик Города Спутника реализует концепцию "двор без машин"

Один из сложных вопросов, который стоит перед каждым застройщиком - обустройство парковок и обеспечение машин-оместом жителей новостройки. Чем выше растут жилые здания, тем острее встает проблема

Компания "Термодом" активно ведет строительство жилых домов повышенной этажности - от 17 до 25 этажей. При этом в них действует концепция "двор без машин". Она исключает проезд на территорию жилищного комплекса какого-либо автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб.

Ранее такая концепция реализовывалась только в дорогом сегменте жилья, сегодня широко применяется, в том числе и при проектировании жилья комфорт-класса. При этом следует отметить, что речь идет не только о дворе без автомобильных стоянок, а о повышенной безопасности в целом. По периметру дворовой территории устанавливается ограждение, доступа во двор осуществляется только с помощью домофона. При этом застройщик обязательно предусматривает проезды для пожарных машин и скорой помощи. Гостевые парковки организовываются за пределами дворовой территории.

Компания "Термодом" пошла дальше и позаботилась о комфорте автомобилистов, спроектировав жилые новостройки с подземным паркингом, где машины надежно защищены от снега, града, сильного ветра, а значит, ржавчины, царапин и других неприятностей, возникающих при хранении под открытым небом.

- В одном из пензенских жилых комплексов мы строим отапливаемый паркинг, значит, не придется долго греть автомобиль даже в морозы. Паркинг охраняемый. Это дополнительный плюс, - говорит первый заместитель генерального директора холдинга "Термодом" Ильяс Ибрагимов.

Количество машино-мест в подземных паркингах ограничено и в зависимости от количества квартир. Там, где установлена система "умный дом", паркинг будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Для въезда в него жителям не придется даже выходить из машины. Система видеонаблюдения сама распознает госномер машины и автоматически открывает шлагбаум.

- В жилых комплексах предусмотрен лифт, который практически бесшумно ходит до подземной стоянки. Так что автолюбителям не придется выходить на улицу. Лифт же довезет всех до квартиры, - пояснил Ильяс Ибрагимов.

Рядом с некоторыми парковочными местами предусмотрены мини-гаражи - помещения, где автовладельцы смогут хранить зимние или летние шины, необходимые инструменты и запчасти для автомобиля.

- Жизнь в Спутнике позволяет чувствовать себя намного свободнее, существенно экономить личное время. Школы и детские сады, секции и кружки, административный и деловой центр находятся в шаговой доступности. Поэтому автомобилем пользуемся не каждый день. Будет удобно хранить его в подземном паркинге, - говорит местная жительница Ольга Боярова.

Сами дворы представляют собой большую зеленую зону отдыха с деревьями, цветами, кустарниками, детскими площадками, лавочками и беседками. Придомовые территории, лифтовые холлы, двор находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Каждый из дворов станет территорией, где можно спокойно и безопасно отдохнуть в окружении близких людей, спокойно гулять с детьми и домашними питомцами. Функции дворовой территории заключаются в создании дополнительного комфорта.