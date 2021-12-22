Жительницу Перми осудили за угрозу убить следователя

В Перми суд признал местную жительницу виновной по делу об угрозе убийством сотруднику следственных органов.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что осужденная в нетрезвом состоянии, спрятав в рукаве пальто кухонный нож, явилась в суд, где рассматривалось ходатайство следователя о продлении в отношении ее сына срока применения меры пресечения. Перед началом судебного заседания женщина сообщила государственному обвинителю о своем намерении убить следователя и продемонстрировала нож.

Суд приговорил виновную к наказанию в виде одного года ограничения свободы.